Зачем римляне пили вино со свинцом

Нередко можно услышать мнение о том, что сухое вино – напиток аристократов. Но когда-то считалось совсем иначе. К чему древних римлян привела любовь к сладкому вину, читайте в статье “Рамблера”.

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На территории современного Лондона были найдены останки древних римлян. Некогда там развивалось поселение завоевателей Лондиниум.

Когда остеологи изучили образцы костей, то обнаружили, что во многих из них содержался свинец. Исследование продолжилось. Возникло предположение, что в I-III веках нашей эры у типичного жителя Лондиниума в крови было около 14 микрограммов свинца на децилитр. К слову, 5 микрограмм — это уже серьезное отравление.

Ученым предстояло выяснить: как свинец вообще попал в организм человека да еще и в таких количествах? Ответ оказался неожиданным.

Римляне обожали напитки из винограда. Чтобы приготовить сапу – густой сироп – виноградный сок вываривали в больших чанах. Римляне заметили, что сироп, который варили в свинцовой посуде, имел более выраженную сладость. Со временем они научились получать ацетат свинца или свинцовый сахар. Его назвали “солью Сатурна” в честь бога земледелия. Ей приправляли блюда, соусы и напитки.

Откуда им было знать, что ацетат свинца чрезвычайно токсичен? Это ядовитое соединение при попадании в организм вызывает тошноту, нарушение мышления, потерю аппетита, слабость. Ацетат свинца нередко становится причиной бесплодия. И это – в лучшем случае. При постоянном употреблении “свинцового сахара” внутрь человека ждет летальный исход.

Римляне же отнеслись к такому побочному эффекту, как отравление свинцом, поэтично и назвали его сатурнизмом. С иронией у этого народа явно было все в порядке. Ведь как и сам Сатурн, отравившиеся люди становились угрюмыми, меланхоличными; с ними часто случались резкие перепады настроения.