Телескоп Уэбба сделал самое глубокое изображение Вселенной

Администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что 12 июля агентство покажет «самое глубокое изображение нашей Вселенной, которое когда-либо было сделано» благодаря недавно запущенному космическому телескопу Джеймса Уэбба.
«Если вдуматься, то так далеко человечество еще не заглядывало»,
- сказал Нельсон.
Чудо инженерной мысли, Уэбб способен заглянуть в космос дальше, чем любой телескоп до него, благодаря своему огромному главному зеркалу и инструментам, сфокусированным на инфракрасном диапазоне, что позволяет ему проникать сквозь пыль и газ.
Инфракрасные возможности «Уэбба» позволяют ему видеть глубже в прошлое, вплоть до Большого взрыва, который произошел 13,8 миллиарда лет назад.
Поскольку Вселенная расширяется, свет от самых первых звезд переходит из ультрафиолетового и видимого диапазонов волн, в которых он излучался, в более длинные инфракрасные волны, которые «Уэбб» способен регистрировать с беспрецедентным разрешением.
Еще одна хорошая новость: благодаря эффективному запуску компанией Arianespace, телескоп может проработать 20 лет, что вдвое больше первоначально предусмотренного срока службы.