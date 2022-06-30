Телескоп Уэбба сделал самое глубокое изображение Вселенной

Администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что 12 июля агентство покажет «самое глубокое изображение нашей Вселенной, которое когда-либо было сделано» благодаря недавно запущенному космическому телескопу Джеймса Уэбба.

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«Если вдуматься, то так далеко человечество еще не заглядывало»,

- сказал Нельсон.

Чудо инженерной мысли, Уэбб способен заглянуть в космос дальше, чем любой телескоп до него, благодаря своему огромному главному зеркалу и инструментам, сфокусированным на инфракрасном диапазоне, что позволяет ему проникать сквозь пыль и газ.

Инфракрасные возможности «Уэбба» позволяют ему видеть глубже в прошлое, вплоть до Большого взрыва, который произошел 13,8 миллиарда лет назад.

Поскольку Вселенная расширяется, свет от самых первых звезд переходит из ультрафиолетового и видимого диапазонов волн, в которых он излучался, в более длинные инфракрасные волны, которые «Уэбб» способен регистрировать с беспрецедентным разрешением.