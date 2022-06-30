В Крыму обнаружили непотревоженные древнеримские гробницы

В Севастополе обнаружили погребальный комплекс II века нашей эры. Об этом сообщила пресс-служба фонда "Моя история".
Комплекс находится на территории Херсонеса Таврического. В том числе, там обнаружена погребальная стела из белого мрамора. Ей отметили место захоронения "очень важного гражданина Херсонеса", считают в Институте истории материальной культуры.
На могиле есть изображение мужчины в тоге, сандалиях и со свитком в руке. Надгробная надпись гласит "зовут его Аристон, сын Аристона". Скорее всего, это был государственный деятель.
Спустя несколько дней обнаружили еще одну гробницу, также с беломраморной стелой. На этот раз, здесь была изображена женщина в древнегреческом плаще гиматии, а надпись гласила "Аннион, дочь Эсхина, сына Героида, 18 лет. Прощай".
Еще одна находка археологов – гробница-колумбарий, которая представляет собой монументальное каменное сооружение размером 6,45 на 4,50 метра, выполненное из тщательно обработанных и подогнанных известняковых блоков.
По словам начальника экспедиции Сергея Соловьева, археологические работы на этом участке только начались. Но он полагает, что ученые имеют дело с неразрушенным и непотревоженным комплексом. Аналогии ему известны лишь в Турции, Греции и Италии, но не в Причерноморье.