Почему раньше давали квартиры бесплатно, а сейчас нет

Многие люди убеждены, что в СССР все было бесплатно: жилье, медицина и образование. "Рамблер" выяснил, так ли это.

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Люди отдавали большую часть дохода на благо государства. Налоги платили даже за отсутствие детей и за охрану памятников, не говоря уже о подоходном налоге и ежемесячных взносах.

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Государственный жилой фонд включал квадратные метры, которые давали работникам предприятий без квартир. Чаще всего такое жилье доставалось врачам, военным, учителям.

Квартира все еще принадлежала государству, ее нельзя было ни продать, ни оставить в наследство. Проблема была в том, что получить квартиру можно было в порядке очереди. Чтобы в нее встать, нужно было написать заявление и предоставить пакет документов, включая характеристику с работы.

И все-таки получить ключи от квартиры считалось большой удачей. В очередь записывали лишь тех, кто имел прописку, а размер фактического жилья не превышал 6 кв.м на одного человека. То есть чем больше была семья, тем выше шансы стать на квартирный учет.

Часто люди стояли в очереди по 20 лет, но квартиру так и не получили. Смерть члена семьи за этот период становилась поводом для снятия с учета, так как уход одного жителя улучшал текущие условия жизни.

Рабочие рассчитывали только на комнату в квартире, поэтому были так распространены коммуналки. Отдельные квартиры получали только высшие чиновники и те, кто смог отличиться своими заслугами перед государством.

После смерти Сталина страну заполонили дешевые хрущевки, которые строили быстро и обильно. При этом экономили не только на материалах, но и пространстве. Некоторые команды были площадью до 7 кв.м.

Приватизировать даже плохую квартиру стало возможно лишь только после развала СССР. По сути, бесплатные квартиры — это не миф, но получить их было безумно сложно.