Почему какая-то музыка кажется нам веселой, а какая-то — грустной

Мы привыкли, что какая-то музыка кажется нам веселой, подходящей для забавных моментов, а какая-то — грустной, уместной для печальных событий. Эксперименты, проведенные группой ученых из Университета Западного Сиднея, показывают, что наше восприятие настроения музыки во многом зависит от истории доминирующих музыкальных культур.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Связь между эмоциями и музыкой такая сильная, что может даже показаться, что она базируется на биологии. Однако несколько исследований с участием племен, чья культура не похожа на европейскую и другую массовую, а их члены не были знакомы с западной музыкой, дали неоднозначные результаты.