Дворец Екатерины II в Лефортове выставят на торги

Госкомпания «Дом.РФ» получит права на ансамбль Екатерининского дворца у парка «Лефортово» в Москве. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил генеральный директор организации Виталий Мутко.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, члены комиссии проголосовали за передачу «Дом.РФ» участка площадью семь гектаров в 1-м Краснокурсантском проезде, 3/5, и расположенных на нем зданий, включая Екатерининский дворец. Госкомпания будет выполнять агентские функции по совершению юридических и иных действий от лица правительства России.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в настоящее время здание находится в бессрочном пользовании управления имуществом специальных проектов Минобороны, которое получит 80 процентов от продажи объекта, передает РБК.