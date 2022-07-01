Актер Александр Носик назвал главные качества москвичей

Главные качества москвичей назвал в беседе с «Москвич Mag» российский актер театра и кино, телеведущий, преподаватель актерского мастерства Александр Носик . По мнению артиста, житель столицы должен любить свой город и быть в нем счастливым.

«И если Россия для нас родина, а родина — это мама, то город — маленькая мама, дочь большой родины», — считает он.

Актер убежден, что люди должны быть влюблены в место, где они живут. По его мнению, москвич не тот человек, который желает лишь денег и наплюет на свой город, а тот, для кого Москва — это дом, мир, эмоции, чувства и человеческие связи.