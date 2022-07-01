Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
2 часа назад

Актер Александр Носик назвал главные качества москвичей

Мослентаиещё 1

Главные качества москвичей назвал в беседе с «Москвич Mag» российский актер театра и кино, телеведущий, преподаватель актерского мастерства Александр Носик. По мнению артиста, житель столицы должен любить свой город и быть в нем счастливым.

Актер Александр Носик назвал главные качества москвичей
Фото: МослентаМослента

«И если Россия для нас родина, а родина — это мама, то город — маленькая мама, дочь большой родины», — считает он.

Актер убежден, что люди должны быть влюблены в место, где они живут. По его мнению, москвич не тот человек, который желает лишь денег и наплюет на свой город, а тот, для кого Москва — это дом, мир, эмоции, чувства и человеческие связи.

Жителям столицы Антон Носик посоветовал находить время смотреть на небо, больше гулять и наблюдать, делать все, чтобы город стал более чистым и уютным.

Истории,Александр Носик,Антон Носик,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители