Актер Александр Носик назвал главные качества москвичей

Главные качества москвичей назвал в беседе с «Москвич Mag» российский актер театра и кино, телеведущий, преподаватель актерского мастерства Александр Носик. По мнению артиста, житель столицы должен любить свой город и быть в нем счастливым.
«И если Россия для нас родина, а родина — это мама, то город — маленькая мама, дочь большой родины», — считает он.
Актер убежден, что люди должны быть влюблены в место, где они живут. По его мнению, москвич не тот человек, который желает лишь денег и наплюет на свой город, а тот, для кого Москва — это дом, мир, эмоции, чувства и человеческие связи.
Жителям столицы Антон Носик посоветовал находить время смотреть на небо, больше гулять и наблюдать, делать все, чтобы город стал более чистым и уютным.