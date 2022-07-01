Микробиомы собак по всему миру функционально схожи

Хотя ученые широко изучают микробиомы собак, до недавнего времени большинство исследований ограничивалось домашними собаками. В новом исследовании, проведенном под руководством Университета Иллинойса, Урбана-Шампейн, эксперты взяли образцы фекальных микробиомов собак из разных географических популяций, чтобы лучше понять их разнообразие по всему миру. Удивительно, но они обнаружили, что, хотя микробиомы разных популяций отличаются по некоторым аспектам, функционально они схожи.

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"Многие исследования изучают, как различные диеты влияют на микробиомы собак. Хотя они обширны, они работают с собаками в ветеринарных центрах, которые ведут совсем другую жизнь, чем собаки, не живущие в качестве домашних животных", — сказал ведущий автор исследования Картик Ярлагадда, докторант кафедры биологической антропологии Иллинойского университета.

"Это похоже на то, как исследования микробиомов людей были сосредоточены на людях, живущих в городах и питающихся переработанными продуктами".

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Вместе со своими коллегами Ярлагадда собрал фекалии трех различных популяций собак: домашних животных из Южной Африки, бездомных и приютских собак в Индии и собак из сельской деревни в Лаосе. В каждом из этих мест у собак был разный рацион питания. Если приютских собак кормили рисом, чечевицей, йогуртом и кормом для собак, то деревенские собаки потребляли местные сельскохозяйственные продукты, такие как кукуруза, бамбук, клейкий рис и рыба, а бродячие собаки, вероятно, питались остатками человеческой пищи.

Интересно, что хотя ученые обнаружили несколько различий между микробиомами этих популяций, функционально они оказались довольно похожими.

"Было здорово увидеть, что у вас могут быть разные микробиомы, но все они выполняют одну и ту же метаболическую функцию. Например, у собак, потреблявших молочные продукты в южноафриканской и индийской популяциях, были разные виды Lactobacillus, которые, вероятно, участвовали в одном и том же пути", — пояснил Ярлагадда.

Помимо сравнения микробиомов собак из разных географических мест, исследователи также сравнили образцы древних микробиомов, полученных из окаменевших собачьих фекалий. Эти микробиомы были более похожи на микробиомы собак, которые жили на открытом воздухе, имели смешанный рацион питания и больше подвергались воздействию окружающей среды.