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3 часа назад

Выявлено воздействие космоса на кости космонавтов

Lenta.ru

Ученые из Института здоровья костей и суставов при Университете Маккейга при Камминге выявили воздействие пребывания в космическом пространстве на кости людей. Согласно результатам исследования, опубликованном в журнале Nature, космонавты усиленно теряют костную массу во время полетов.

Выявлено воздействие космоса на кости космонавтов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе работы специалисты проанализировали данные сканирования запястий и лодыжек 17 астронавтов до и после посещения Международной космической станции (МКС). Оказалось, что за полгода пребывания в космосе человек теряет столько костной массы, сколько теряет за несколько десятилетий на Земле. У девяти космонавтов плотность костей голени не восстановилась даже через год после возвращения, а у тех, кто провел на МКС больше остальных (семь-девять месяцев), регенерация проходила медленнее.

Исследователи подчеркнули, что этот факт может препятствовать выполнению задач по изучению и колонизации Марса, поскольку путь до планеты занимает несколько лет. Расчеты выявили, что три года полета на Марс вызовут остеопороз у 33 процентов космонавтов.

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