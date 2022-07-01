Выявлено воздействие космоса на кости космонавтов

Ученые из Института здоровья костей и суставов при Университете Маккейга при Камминге выявили воздействие пребывания в космическом пространстве на кости людей. Согласно результатам исследования, опубликованном в журнале Nature, космонавты усиленно теряют костную массу во время полетов.

В ходе работы специалисты проанализировали данные сканирования запястий и лодыжек 17 астронавтов до и после посещения Международной космической станции (МКС). Оказалось, что за полгода пребывания в космосе человек теряет столько костной массы, сколько теряет за несколько десятилетий на Земле. У девяти космонавтов плотность костей голени не восстановилась даже через год после возвращения, а у тех, кто провел на МКС больше остальных (семь-девять месяцев), регенерация проходила медленнее.