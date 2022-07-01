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1 час назад

Горбатые киты оказались способны учиться песням у сородичей

Газета.Ru

Горбатые киты способны быстро выучить сложные песенные паттерны других популяций китов, выяснили исследователи Квинслендского университета – работа ученых была опубликована в журнале Nature.

Горбатые киты оказались способны учиться песням у сородичей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи внимательно изучали песенные модели самцов горбатых китов из Новой Каледонии и Австралии в период с 2009 по 2015 год, чтобы отследить уровень культурной передачи между популяциями. Оказалось, что новокаледонские горбатые киты могут с поразительной точностью учить песни своих собратьев с восточного побережья Австралии.

Ежегодно киты без ошибок учили песни других популяций, независимо от их сложности. По словам ученых, сложность песен китов определялась путем измерения как количества звуков, издаваемых китами, так и длины звуковых паттернов. Полученные результаты говорят о том, что среди китов наблюдается самый высокий уровень культурного обмена среди всех животных. Кроме того, это подтверждает идею о том, что киты учатся песням на общих миграционных маршрутах, таких как Новая Зеландия, или на общих местах нагула, таких как Антарктида.

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