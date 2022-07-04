Жених уронил в озеро кольцо за $1200 во время предложения

В Англии мужчина случайно уронил в озеро кольцо стоимостью $1200, когда делал своей девушке предложение, пишет Independent. Как рассказал жених, он даже не успел задать невесте вопрос. 26-летний Росс Бамбер из Норфолка привел свою девушку на красивое озеро, где решил сделать ей предложение. Встав на колено, он достал из кармана коробку с кольцом, но, как только открыл ее, украшение упало на землю, а затем скатилось в воду.

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"Я буквально не мог поверить в то, что произошло",

- вспоминает британец.

Росс попытался найти ювелирное изделие в озере, но понял, что это словно искать иголку в стоге сена. Впрочем, невеста мужчины отнеслась к происходящему с юмором и согласилась выйти за него замуж. Тем более, что кольцо у девушки уже было - помолвочное. Пара пока не сказала, когда планирует играть свадьбу, но Росс надеется, что на ней не будет форс-мажоров.