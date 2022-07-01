На британских островах обнаружены редкие голуби

Ученые обнаружили на островах Шотландии и Ирландии популяции дикого сизого голубя (Columba livia), предка современных домашних и одичавших голубей, которых мы встречаем в городах всего мира. Ранее считалось, что Columba livia практически исчез. Однако с помощью анализа ДНК ученые показали, что некоторые островные популяции практически не скрещивались с одичавшими голубями. Статья опубликована в журнале iScience.

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Современные «дикие» голуби, встречающиеся в городах, происходят от одичавших домашних птиц. Они же, в свою очередь, произошли от диких сизых голубей, гнездившихся в морских пещерах и горных районах всего мира. Теперь сизые голуби сохранились только в небольших реликтовых популяциях. Орнитологи полагали, что настоящих сизых голубей практически не осталось из-за многочисленных скрещиваний с домашними и одичавшими голубями.

Но теперь ученые из Оксфордского университета обнаружили на островах Шотландии и Ирландии колонии диких сизых голубей (Columba livia). В ходе исследований авторы изучили популяции птиц, считающихся сизыми голубями, которые гнездятся в Шотландии и Ирландии. Исследователи проанализировали их ДНК, чтобы определить, какое генетическое влияние одичавшие голуби оказали на различные дикие популяции. Ученые смогли показать различия между одичавшими и сизыми голубями, а также измерить степень скрещивания между двумя формами этого вида.