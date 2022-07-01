Охотники на снежного человека нашли 20-сантиметровые следы

Охотникам на снежного человека удалось обнаружить косвенные доказательства существования йети.
Группа энтузиастов нашла следы шириной в 20 сантиметров, отпечатанные на мокром грунте. Фотографиями исследователи поделились в социальных сетях.
По их словам, поиски снежного человека — задача не из простых, а если верить различным экспертам, то обитают йети в весьма суровой местности. До сих пор не существует четких доказательств, что эти существа реальны.
Нашлись те интернет-пользователи, которые скептически отнеслись к снимкам огромных следов. Однако большинство все же были приятно удивлены, пишет Planet Today.