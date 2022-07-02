Искусственный интеллект поможет людям понимать цыплят

Китайские ученые создали искусственный интеллект, который способен распознавать тревожные сигналы цыплят.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Известно, что куры, как и многие другие животные, могут издавать разнообразные звуки в зависимости от ситуации. Так, у них есть характерный крик при испуге и во время откладывания яиц. Кроме того, цыплята с помощью звуков сигнализируют о проблемах и удовольствии.

Ученые из Китая разработали специальную систему, которая анализирует состояние цыплят. Для этого эксперты записывали голоса птиц на одной из ферм в течение года. Затем записи перевели в спектрограммы и обучили искусственный интеллект распознавать тревожные сигналы. В результате эксперимента установлено, что новый алгоритм в 97% случаев успешно распознавал крик куриц.