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3 часа назад

Искусственный интеллект поможет людям понимать язык цыплят

Крестьянская жизнь

Китайские ученые создали искусственный интеллект, который способен распознавать тревожные сигналы цыплят.

Искусственный интеллект поможет людям понимать цыплят
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Известно, что куры, как и многие другие животные, могут издавать разнообразные звуки в зависимости от ситуации. Так, у них есть характерный крик при испуге и во время откладывания яиц. Кроме того, цыплята с помощью звуков сигнализируют о проблемах и удовольствии.

Ученые из Китая разработали специальную систему, которая анализирует состояние цыплят. Для этого эксперты записывали голоса птиц на одной из ферм в течение года. Затем записи перевели в спектрограммы и обучили искусственный интеллект распознавать тревожные сигналы. В результате эксперимента установлено, что новый алгоритм в 97% случаев успешно распознавал крик куриц.

По словам специалистов, данная система поможет лучше следить за здоровьем птиц и будет особенно полезна хозяйствам, в которых содержится множество кур. Однако систему еще необходимо доработать. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of the Royal Society Interface.

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