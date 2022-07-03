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45 минут назад

Disney может проститься с Микки Маусом после истечения 95-летнего срока действия авторских прав

Газета.Ruиещё 3

Компания Disney может потерять эксклюзивные права на Микки Мауса из-за истечения срока давности. Об этом сообщает The Guardian.

Disney может проститься с Микки Маусом
Фото: Кадр из мультфильмаКадр из мультфильма

"В соответствии с законодательством США об авторском праве, гигант индустрии развлечений Disney вскоре может потерять эксклюзивные права на некоторых персонажей, которые в наибольшей степени ответственны за всеобщее признание бренда, включая мышонка, являющегося его талисманом",

- пишет издание.

Анимационный персонаж Микки Маус был создан 1 октября 1928 года. В 2024 году Маус должен стать общественным достоянием по истечению срока действия авторских прав. Это с учетом того, что в 1998 году в США ввели закон, замораживающий дату перехода произведений в общественное достояние. Неофициально его назвали "Закон о защите Микки Мауса", так как ветерану анимации продлили авторские права до 2024 года.

Истории,Walt Disney,
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