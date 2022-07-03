«Колыбельная» от группы «Би-2» набрала свыше миллиона просмотров

Буквально за несколько дней видеоролик белорусской и российской рок-группы “Би-2” на композицию “Колыбельная” набрал свыше миллиона просмотров на YouTube-канале коллектива.
Поклонники группы отметили, что текст песни очень сильный и лирический, поэтому данная композиция производит особое впечатление.
«Ребята, не знаю, как вам удается выворачивать душу наизнанку своими песнями. Не перестаёте удивлять и радовать», – пишет один из фанатов.
Стоит напомнить, что “Колыбельная” посвящена памяти Алены Мешковой, которая на протяжении долгого времени являлась руководителем Благотворительного Фонда Константина Хабенского.