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5 часов назад

«Колыбельная» от группы «Би-2» набрала свыше миллиона просмотров на YouTube

FBM.ru

Буквально за несколько дней видеоролик белорусской и российской рок-группы “Би-2” на композицию “Колыбельная” набрал свыше миллиона просмотров на YouTube-канале коллектива.

«Колыбельная» от группы «Би-2» набрала свыше миллиона просмотров
Фото: FBM.ruFBM.ru

Поклонники группы отметили, что текст песни очень сильный и лирический, поэтому данная композиция производит особое впечатление.

«Ребята, не знаю, как вам удается выворачивать душу наизнанку своими песнями. Не перестаёте удивлять и радовать», – пишет один из фанатов.

Стоит напомнить, что “Колыбельная” посвящена памяти Алены Мешковой, которая на протяжении долгого времени являлась руководителем Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

Истории,Константин Хабенский,
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