Что предсказал России и миру индийский мальчик

Подросток из Индии — Абигья Ананд — поразил весь мир, когда предсказал пандемию коронавируса за год до ее начала. "Рамблер" рассказывает, какие прогнозы делает провидец на будущее.
Абигья Ананд родился через несколько лет после смерти знаменитой болгарской прорицательницы Ванды, многие его называет ее наследником. Абигья Ананд стал хорошо известен благодаря интернету, а после предсказания коронавируса его слава взлетела до небес.
В новых предсказаниях он предупреждает человечество о новой эпидемии страшной болезни, от которой нет вакцин. Также он отмечает, что коронавирус продолжит мутировать и будет так или иначе присутствовать на планете.
Отдельно Абигья Ананд говорит о том, что современные технологии, в частности 5G, продолжат развиваться. Это определит развитие технического прогресса на ближайшие 20 лет. При этом он призывает отказаться от чрезмерного использования гаджетов в повседневной жизни и больше времени проводить на природе.
По мнению подростка, расположение планет в период с декабря 2021 по апрель 2022 года окажет влияние на следующие 400 лет. Это не значит, что трудности будут позади, наоборот, мир претерпит глобальные изменения, а Россия в наступающей эре Водолея займет важное место. Через экономический кризис неминуемо пройдут все страны. Также он отметил, что возможен конфликт между Индией и Китаем в период между 2022 и 2024 годом.
В этой связи он призывает обратить внимание на свое развитие и произвести переоценку ценностей, отказавшись от материального в пользу духовного.