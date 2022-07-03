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5 часов назад

Что предсказал России и миру индийский мальчик

Катя Кобышева

Подросток из Индии — Абигья Ананд — поразил весь мир, когда предсказал пандемию коронавируса за год до ее начала. "Рамблер" рассказывает, какие прогнозы делает провидец на будущее.

Что предсказал России и миру индийский мальчик
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Абигья Ананд родился через несколько лет после смерти знаменитой болгарской прорицательницы Ванды, многие его называет ее наследником. Абигья Ананд стал хорошо известен благодаря интернету, а после предсказания коронавируса его слава взлетела до небес.

В новых предсказаниях он предупреждает человечество о новой эпидемии страшной болезни, от которой нет вакцин. Также он отмечает, что коронавирус продолжит мутировать и будет так или иначе присутствовать на планете.

Отдельно Абигья Ананд говорит о том, что современные технологии, в частности 5G, продолжат развиваться. Это определит развитие технического прогресса на ближайшие 20 лет. При этом он призывает отказаться от чрезмерного использования гаджетов в повседневной жизни и больше времени проводить на природе.

По мнению подростка, расположение планет в период с декабря 2021 по апрель 2022 года окажет влияние на следующие 400 лет. Это не значит, что трудности будут позади, наоборот, мир претерпит глобальные изменения, а Россия в наступающей эре Водолея займет важное место. Через экономический кризис неминуемо пройдут все страны. Также он отметил, что возможен конфликт между Индией и Китаем в период между 2022 и 2024 годом.

В этой связи он призывает обратить внимание на свое развитие и произвести переоценку ценностей, отказавшись от материального в пользу духовного.

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