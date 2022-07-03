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4 часа назад

Что стало со знаменитым Crazy Frog

Мария Иглина

В середине нулевых песни Crazy Frog играли практически в каждом доме. Но мало кто знает об истории создания персонажа и о том, куда он исчез — подробнее в материале "Рамблера".

Что стало со знаменитым Crazy Frog
Фото: Кадр из клипаКадр из клипа

История знаменитой лягушки началась в 1997 году. Тогда 17-летний студент Даниэль Мальмедаль решил записать, как он подражает звукам мопедов. Через некоторое время его друг загрузил запись в интернет, и Даниэля пригласили на шведское телевидение, чтобы он вновь продемонстрировал свои умения.

Вдохновившись звуками Мальмедаля, швед Эрик Вернквист нарисовал ту самую знаменитую лягушку. И позже Вернквист и Мальмедаль объединились и зарегистрировали Crazy Frog. Стоит отметить, что изначально Crazy Frog назывался "Раздражающей вещью" (The Annoying Thing).

В начале нулевых права на лягушку выкупил производитель рингтонов Jamster. Правда, Мальмедаля и Вернквиста это богатыми не сделало.

После 2009 года знаменитый Crazy Frog внезапно перестал появляться на экранах, выпускать ремиксы и многое другое. Спустя некоторое время поклонники даже придумали причину смерти лягушки. Фанаты обнаружили фейковый аккаунт Crazy Frog,в котором было сообщение:

"Кажется, я заболел свиным гриппом".

Возвращение анимированного персонажа состоялось лишь в 2021 году. Crazy Frog стал активно вести социальные сети, подогревая к себе интерес, а затем выпустил клип. Его сингл представил собой ремикс песни It's tricky рэп-группы RUN DMC и композиции M to the B хип-хоп-артистки Millie B. И после такого яркого и громкого появления знаменитый лягушонок Crazy Frog исчез вновь. Возможно, еще через несколько лет поклонникам стоит ждать его очередное возвращение.

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