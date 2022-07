Что стало со знаменитым Crazy Frog

Вдохновившись звуками Мальмедаля, швед Эрик Вернквист нарисовал ту самую знаменитую лягушку. И позже Вернквист и Мальмедаль объединились и зарегистрировали Crazy Frog. Стоит отметить, что изначально Crazy Frog назывался "Раздражающей вещью" (The Annoying Thing).

Возвращение анимированного персонажа состоялось лишь в 2021 году. Crazy Frog стал активно вести социальные сети, подогревая к себе интерес, а затем выпустил клип. Его сингл представил собой ремикс песни It's tricky рэп-группы RUN DMC и композиции M to the B хип-хоп-артистки Millie B. И после такого яркого и громкого появления знаменитый лягушонок Crazy Frog исчез вновь. Возможно, еще через несколько лет поклонникам стоит ждать его очередное возвращение.