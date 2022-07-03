Что стало со знаменитым Crazy Frog

В середине нулевых песни Crazy Frog играли практически в каждом доме. Но мало кто знает об истории создания персонажа и о том, куда он исчез — подробнее в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из клипа Кадр из клипа

История знаменитой лягушки началась в 1997 году. Тогда 17-летний студент Даниэль Мальмедаль решил записать, как он подражает звукам мопедов. Через некоторое время его друг загрузил запись в интернет, и Даниэля пригласили на шведское телевидение, чтобы он вновь продемонстрировал свои умения.

Вдохновившись звуками Мальмедаля, швед Эрик Вернквист нарисовал ту самую знаменитую лягушку. И позже Вернквист и Мальмедаль объединились и зарегистрировали Crazy Frog. Стоит отметить, что изначально Crazy Frog назывался "Раздражающей вещью" (The Annoying Thing).

В начале нулевых права на лягушку выкупил производитель рингтонов Jamster. Правда, Мальмедаля и Вернквиста это богатыми не сделало.

После 2009 года знаменитый Crazy Frog внезапно перестал появляться на экранах, выпускать ремиксы и многое другое. Спустя некоторое время поклонники даже придумали причину смерти лягушки. Фанаты обнаружили фейковый аккаунт Crazy Frog,в котором было сообщение:

"Кажется, я заболел свиным гриппом".