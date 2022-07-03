Почему панды стали «вегетарианцами»

Найденные в Китае останки древней панды помогли исследователям разгадать тайну, как у животных развился «ложный большой палец» и почему они стали единственными «вегетарианцами» среди медведей.

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Окаменелости возрастом около шести миллионов лет, найденные в провинции Юньнань на юго-западе Китая, включают сильно увеличенную кость запястья — то, из чего образовался ложный большой палец современной панды, который позволяет ей захватывать и ломать тяжёлые бамбуковые стебли. Эта часть запястья у древней панды показывает вероятные сроки и этапы эволюции питания животных.