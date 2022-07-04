Ученые создали рыб-роботов, поглощающих пластик

Журнал Nano Letters опубликовал статью с описанием результатов работы специалистов Сычуаньского университета, которые создали роботов-рыб, которые могут вилять своим телом, махать “плавниками” и плавать, всасывая микропластик из воды. Инженеры также утверждают, что робот может “самовосстанавливаться” и поглощать микропластик даже при повреждении. Роботы очень похожи на рыб. Пока они могут работать только на мелководье, но авторы работают над созданием прототипа, который сможет работать на большой глубине и обнаруживать микропластиковые загрязнения в режиме реального времени.

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“Для дальнейшего выяснения опасности микропластических композитных загрязнителей мы считаем важным разработать микроробота для точного сбора этих вредных микропластических композитных загрязнителей в водной среде”,

– говорят ученые.

Планируется, что ученые смогут выпускать этих “рыб” в океан для сбора и анализа состава микропластика, обнаруженного в различных районах океана. По приблизительным оценкам Университета Кюсю, в верхних слоях океана содержится 24,4 триллиона единиц различного микропластика, что по весу эквивалентно примерно 30 миллиардам 500-миллилитровых пластиковых бутылок.

Этот робот-рыба длиной около 1,3 см приводится в движение лазером ближнего инфракрасного диапазона, который деформирует материал на его хвосте. Робот движется со скоростью 2,67 длины тела в секунду, что быстрее, чем могут похвастаться большинство мягких роботов. Он сделан из слоев нанолистов химической смеси, в состав которой входит графен.

Робот способен многократно поглощать близлежащие микропластики, поскольку они вступают в электростатическое взаимодействие с материалом, из которого изготовлена рыба-робот.