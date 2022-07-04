Армия ГДР: почему ей командовали бывшие генералы Гитлера

Вскоре после войны в Германской Демократической Республике возникла необходимость создания собственных вооруженных сил. Советские власти решили, что бывшие офицеры вермахта могли бы сыграть в этом положительную роль.

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Восток против Запада

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В 1949 году на месте трех западных оккупационных зон в Германии образовалась ФРГ, а в советской зоне появилась ГДР. Перед обоими германскими государствами возникла необходимость создания собственных вооруженных сил. В Восточной Германии, чтобы не раздражать послевоенную европейскую общественность (решение Потсдамской конференции накладывало запрет на воссоздание вооруженных сил) была организована лишь народная милиция.

В первые послевоенные годы СССР проводил здесь куда более миролюбивую политику, нежели западные державы. После создания НАТО отношения между двумя лагерями начали стремительно ухудшаться. Запад первым приступил к милитаризации своей зоны оккупации. В 1954 году между Великобританией, США, Францией и ФРГ были заключены Парижские соглашения, которые предусматривали создание в Западной Германии собственных вооруженных сил.

В этой ситуации Советский Союз был вынужден начать формирование вооруженных сил в своей зоне оккупации. 18 января 1956 года было официально объявлено о создании Национальной народной армии (ННА) Германской Демократической Республики. Ее состав планировалось довести до 150 тысяч человек. Для почти 20-миллионной Восточной Германии это была внушительная сила.

О боеспособности ННА свидетельствует не только количественный, но и качественный показатель. Традиционно сильные офицерские кадры для немецкой армии поставляли Пруссия и Саксония, которые теперь были в составе ГДР. Получается наследником воинской преемственности в Германии преимущественно стала ННА, а не бундесвер.

Однако вооруженные силы Восточной Германии, как и Западной, не могли полагаться лишь на молодых бойцов. Для строительства армии нужны были опытные командиры, которые в избытке имелись среди тех, кто еще недавно защищал интересы рейха. Руководство СССР не только не противилось этой инициативе, но и предлагало свои кандидатуры из числа военнопленных вермахта, многие из которых все еще находились в советских лагерях. Однако высоких должностей в ННА им как правило не предлагали.

На службе Советов

Среди бывших офицеров вермахта, стоявших у истоков создания Национальной народной армии ГДР, особое место занимает генерал Винценц Мюллер. Во время Второй мировой он возглавлял оперативный отдел в штабе группы армий «Ц», которая принимала участие в заключительной фазе прорыва линии Мажино. Позднее, в должности начальника штаба 17-й армии, Мюллер воевал на территории Украины и Северного Кавказа. Свой последний бой генерал-лейтенант провел в начале лета 1944 года под Минском в качестве командующего 4-й армией, после чего был вынужден капитулировать перед наступающими частями РККА.

До 1948 года Винценц Мюллер находился в советском плену, где в корне изменил свои политические взгляды, став последовательным антифашистом. В 1952 году он вернулся к военной деятельности, принимая самое активное участие в создании профессиональной армии ГДР.Занимая самые высокие посты в структуре ННА, Мюллер поддерживал контакты со своими бывшими боевыми товарищами, которые несли службу в Баварии. Известно, что генерал несколько раз тайно встречался с министром финансов ФРГ Фрицем Шеффером, пытаясь поспособствовать улучшению отношений между обеими Германиями. В 1958 году Мюллер попал в опалу и был отправлен в отставку.

В марте 1956 года свою работу в качестве главы Министерства национальной обороны ГДР начал Вилли Штоф, получивший за год до этого звание генерал-полковника. Штоф с 1931 года состоял в рядах коммунистической партии Германии, однако избежать службы в вермахте не смог. С 1941 года он воевал на Восточном фронте, был ранен, награжден Железным крестом. Война для него закончилась лишь в 1945 году с попаданием в плен, где он и начал плодотворное сотрудничество с советскими властями.

Ганс фон Вич всю войну посвятил авиации, возглавляя различные воздушные соединения. В советский плен попал в Карлсбаде в последний день войны. Как и большинство германских военных, на родину вернулся лишь в 1948 году, где сразу был принят в пограничную стражу восточной зоны оккупации на должность начальника отдела снабжения. Позднее занимал аналогичный пост в Казарменной Народной Полиции ГДР.

Еще одна интересная фигура в бывшем руководящем звене вермахта – полковник Вильгельм Адам, на последнем этапе Сталинградской битвы входивший в штаб 6-й армии Паулюса. После сдачи в плен находился в Суздале, Красногорке и Войково. Активно участвовал в деятельности просоветского «Союза германских офицеров».

После возвращении в Германию Адам работал в образовательных и финансовых структурах. Одним из первых был привлечен к строительству вооруженных сил ГДР. Сначала его назначили на должность руководителя в отдел управления учебных заведений, затем он возглавил Высшую офицерскую школу в Дрездене. До самой смерти Паулюса Адам поддерживал с ним дружеские отношения. Дослужился до звания генерал-майора ННА.Полковник Рудольф Бамлер по специальности артиллерист. Во время войны занимал должности начальника штабов различных армий. В плен попал в ходе Белорусской наступательной операции под Могилевом, сразу открестился от своего нацистского прошлого и стал тесно сотрудничать с советскими органами госбезопасности.

По возвращении в Германию преподавал в военных учебных заведениях, позднее занял пост главного инспектора Казарменной милиции. Проблемы со здоровьем вынудили его найти более спокойное место работы – им стала должность начальника военно-технического училища в Эрфурте. Бамлер часто выступал с обвинительными речами в адрес руководства ФРГ. По слухам, с 1959 года он занимал неофициальный пост в восточногерманской разведке «Штази».

Арно фон Ленски наряду с Винценцом Мюллером был еще одним генералом вермахта, которому доверили строительство ННА. Вторую мировую он закончил под Сталинградом в звании генерал-лейтенанта. Так же, как и Паулюс, содержался в Красногорске, Суздале, Войково, участвовал в деятельности антифашистских организаций.

В ГДР по рекомендации маршала Чуйкова Ленски возобновил военную карьеру в структурах ННА. В его обязанности входило формирование и развитие танковых войск восточногерманского государства. Вскоре генерал попал в опалу: его обвинили в неблагонадежности, критиковали за пренебрежение дисциплиной. С конца 1950-х восточногерманские и советские власти приняли решение о постепенном увольнении бывших офицеров вермахта со службы.

Судьба ННА

Несмотря на критическое отношение советского руководства к бывшим нацистским кадрам в рядах ННА, во многом благодаря им вооруженные силы Германской Демократической Республики стали самым надежным и сильным союзником СССР в Восточной Европе. ННА по праву считалась самым боеспособным соединением среди стран Варшавского договора: именно ей предстояло в случае войны с НАТО первой вступить в противостояние с бундесвером и обеспечить продвижение советской армии на территорию Западной Германии.

После распада СССР и всего социалистического блока бывших командиров ННА ГДР ждала незавидная участь. Большинству из них не нашлось места в вооруженных силах объединенной Германии. Из армейских рядов было уволено 23 155 офицеров и 22 549 унтер-офицеров, практически всем из них дорога в бундесвер была закрыта – удача улыбнулась лишь 2,7% от всего офицерского состава ННА, преимущественно специалистам, работавшим с советской военной техникой. Оставшиеся в бундесвере бывшие офицеры ННА ГДР были понижены в должности.