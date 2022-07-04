Как часто акулы нападают на людей Египте и почему это происходит

1 июля 2022 года по всему миру разлетелась новость о нападении акулы на туристов. Инцидент произошел в Египте, от укусов акулы погибли две женщины - гражданка Румынии и гражданка Австрии.

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Случаи нападения этих хищников на отдыхающих в Египте не первые. За последние 15 лет насчитывается уже около 10 пострадавших от встречи с опасной рыбой.

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В декабре 2010 года жертвами акулы стали трое россиян и один украинец. Всем удалось выжить, однако встреча с хищником все равно возымела серьезные последствия - три человека либо частично, либо полностью лишились конечностей. Случаи произошли недалеко от Шарм-эль-Шейха.

В июне 2016 года жертвой нападения стал 23-летний местный житель. Его настигла акула в 30 км от входа в Суэцкий канал. Молодой египтянин лишился ноги.

В 2017 году неподалеку от Марса-Алама рваную рану бедра получила девушка из Австрии - ей удалось выжить после встречи с хищником. А годом позже в том же районе погиб чешский турист – снова укусы акулы, однако они оказались несовместимы с жизнью.

В 2020 году произошли сразу несколько случаев - в октябре и декабре. По итогу одного - украинский мальчик с ампутированной конечностью, второго - женщина из Германии с наложенными на большую рану на плече швами.

Эксперты гадают, почему такие трагедии случаются, ведь человек не входит в цепочку традиционного питания акулы, потому это не является нормой и происходит редко. Однако все же происходит, именно поэтому специалисты продолжают искать причины подобных атак хищников.

Есть версия, что причиной может стать сезон размножения акул - в это время они чаще появляются на мелководье. По словам дайвера, специализирующегося на погружениях с акулами, усугубить ситуацию могут лодки и яхты, находящиеся вдоль побережья - акулы боятся звуков мотора, поэтому они могли оказаться таким образом в западне - из-за большого количества моторных лодок они не смогли выбраться с мелководья, потому начали вести себя агрессивно.