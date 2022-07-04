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18 минут назад

Пермякам на свадьбу все гости подарили собачий корм

Ura.Ru

К молодой паре из Краснокамска (Пермский край) все гости на свадьбу пришли не с цветами, а с кормом для кошек и собак. Такой необычной историей поделился в своих соцсетях депутат Краснокамской городской Думы Дмитрий Теплов.

Пермякам на свадьбу гости подарили собачий корм
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Молодожены Виталий и Виктория вместо цветов на свою свадьбу попросили друзей подарить им корм для животных. Этот корм они передали в краснокамский приют „Мечта“. Счастья добрым людям!»

— написал депутат.

В комментариях жители города похвалили добрый поступок молодых людей. Депутат на свой странице социальной сети «ВКонтакте» уже не первый раз делится историями о том, как он сам и другие жители Краснокамска помогают местному приюту. Иногда на страничке появляются фотографии счастливых, пристроенных к новым хозяевам питомцев.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская кофейня ищет нового бариста. Обязательное условие — у него должна быть собака.

Истории,Дмитрий Теплов,Госдума,
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