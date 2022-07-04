Почему горячая вода замерзает быстрее холодной

Некоторые факты кажутся нам нелогичными и абсурдными, но наука доказывает – они верны. Один из таких фактов гласит, что горячая вода замерзает быстрее холодной. Почему так происходит? Разбирался "Рамблер".

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Данный эффект называют эффектом Мпемба в честь танзанийского школьника по имени Эрасто Мпемба. В 1963 году африканец заметил, что горячая смесь мороженого застывает быстрее холодной. Со своим открытием мальчик обратился к школьному учителю, но тот не смог его прокомментировать.

Тогда на помощь Эрасто пришел профессор физики Деннис Осборн: в течение шести лет они проводили эксперименты, а в 1969 году опубликовали результаты своего исследования в журнале Physics Education.

Скорость охлаждения температуры зависит от температуры вверху поверхности. Поэтому скорость потери тепла элемента, у которого начальная температура была высокой, будет гораздо выше, чем у элемента с более прохладной температурой.

Однако данное утверждение является весьма спорным, потому что перед тем, как замерзнуть, вода проходит промежуточные этапы температуры. Однако Осборн не принял во внимание этот факт.

Ученые 54 года проводили эксперименты с целью выяснить, почему именно горячая вода замерзает быстрее холодной. Даже королевское сообщество обещало премию в размере 1000 фунтов стерлингов тому, кто сможет доказать эффект Мпебы. Победил Никола Брегович, который учился в 2013 году в хорватском университете, просуммировал все теории и каждую описал по отдельности.