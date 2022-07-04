Почему в странах Востока была запрещена щекотка

Механизм щекотки по сей день для многих является загадкой. Почему мы не можем пощекотать себя сами? Почему одна щекотка вызывает у нас смех, а другая неприятные эмоции? Можно ли пощекотать животное? Люди регулярно задают себе эти вопросы.

Кажется, что щекотка так или иначе вполне безопасное явление. Однако в странах древнего Востока она находилась под строгим запретом. Почему? Выяснял "Рамблер".

Ученым удалось установить, что на щекотку в человеческом мозге реагирует сразу два участка: один, отвечающий за приятные ощущения, и второй, который ответственен за рефлекторную защитную функцию.

Некоторые исследователи сходятся во мнении, что щекотка является некоей прелюдией к плачу от дискомфорта или сильной боли. А движения, которые невольно делает человек, когда его щекотят, похожи на реакцию от сильной боли.

Однако в восточных странах щекотание было под запретом отнюдь не поэтому. В древних странах Востока щекотка считалась греховным возбуждающим занятием, поэтому провоцировать ее было крайне опасно.

Другие древние народы нередко использовали щекоту для пыток, а во время инквизиции в Европе пытки были еще изощреннее. Жертву сажали в колодки с голыми ступнями в людном месте и каждый прохожий мог пощекотать стопы жертвы. Могли намазать пятки солью и запустить овец, которые слизывали соль.