Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+28° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
19 минут назад

15-летний рыбак поймал редкого белого сома

Газета.Ru

В США 15-летний подросток поймал редкого белого сома, пишет NDTV. По словам рыбаков, заполучить такой экземпляр в свою коллекцию — большая удача.

15-летний рыбак поймал редкого белого сома
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эдвардс Тарумианц ловил рыбу на реке в Теннесси, когда достал из воды крупного белого сома. Cвидетелем этого события стал 67-летний Ричард Симмс, который находился с подростком в одной лодке. По словам мужчины, школьнику улыбнулась удача.

«Большинство рыболовов рыбачат всю жизнь и никогда не ловят белого сома. Мне 67 лет, это первый раз, когда я увидел его лично»,

— признался Ричард.

Как уточнил мужчина, пойманный Эдвардсом сом мог болеть лейциститом — заболевание, поражающее различных животных и характеризующееся общим бледным цветом окраса. Также есть вероятность, что рыба могла быть альбиносом.

После того как подросток сделал памятное фото с уловом, сом был отпущен обратно в реку.

Ранее в Камбодже выловили крупнейшую в мире пресноводную рыбу.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители