Выяснилось, сколько для американцев "настоящее богатство"

Американцы считают богатыми своих сограждан с состоянием выше 2,2 миллиона долларов. Такой результат показано исследовании компании Charles Schwab.

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Лидером в этом оказался Сан-Франциско, там расположены штаб-квартиры многих крупных IT-компаний. Нью-Йорк и Вашингтон заняли второе и третье место.

В Сан-Франциско по-настоящему богатыми считаются те, чьи активы за вычетом долга составляют не менее 5,1 миллиона долларов. Состояние более 1,7 миллиона позволяет рассчитывать только на «комфортную» оценку финансового положения в глазах жителей города.

В Южной Калифорнии порог богатства составляет 3,9 миллиона долларов, в Нью-Йорке — 3,4 миллиона, в Вашингтоне — 3,3 миллиона. Среди 12 крупнейших городов США самый низкий порог оказался в Денвере — 2,3 миллиона долларов.