Что на самом деле отмечают американцы 4 июля

В США 4 июля отмечается День независимости. Что это за праздник и когда он появился, рассказываем в материале "Рамблера".
День независимости - это американский национальный праздник. В эту дату, 4 июля, в 1776 году была принята Декларация независимости США. Это официальные документ, в котором британские колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании и впервые были названы Соединенными Штатами Америки. Декларация была подписана тринадцатью колониями.
Для создания текста декларации была создана комиссия, в которую входили пять представителей британских колоний:
Большую часть написал в будущем третий президент США Томас Джефферсон. Он работал над текстом документа в течение 17 дней.
В Декларации независимости США несколько частей. В первой говорится о равенстве всех людей и их праве на жизнь и свободу. Во второй - о злоупотреблениях английской короны по отношению к колониям. В третьей части говорится о разрыве связи с Великобританией и признании колоний независимыми.
Обсуждение декларации длилось три дня. Некоторые части из нее были убраны. Например, те, в которых говорится о необходимости отмены рабства, так как в Южной Каролине и Джорджии продолжалась работорговля.
"Второй день июля 1776 года станет самым незабываемым в истории Америки. Я склонен верить, что этот день будет праздноваться последующими поколениями как великое ежегодное торжество. Этот день должен отмечаться как день освобождения с пышностью и парадом, с представлениями, играми, спортивными состязаниями, пушками, звоном колоколов, кострами и украшениями, он должен праздноваться на всём континенте и на протяжении всех времен", - писал Джон Адамс.
В своем письме супруге он говорит о 2 июля, так как в этот день была утверждена резолюция на закрытом заседании Конгресса.
Однако разговоры о необходимости отделения от Англии начались гораздо раньше. В начале июня 1776 года политик Ричард Генри Ли представил Конгрессу резолюцию. Депутаты говорили о том, что нужно побороть зависимость от английской короны и сформировать собственное правительство.
Все это время шла Война за независимость США. В американских источниках ее чаще называют Американской революцией. Она началась в 1775 году и завершилась в 1783 году. Это была война Великобритании и лоялистов, то есть лояльных к британскому правительству, и революционеров 13 британских колоний. Поводом к началу войны послужил "Закон о валюте", принятый парламентом Великобритании в 1764 году. Согласно этому закону, североамериканским колониям была запрещена эмиссия своих собственных денег. Налоги должны были выплачиваться серебряными и золотыми монетами.