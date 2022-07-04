Что на самом деле отмечают американцы 4 июля

В США 4 июля отмечается День независимости. Что это за праздник и когда он появился, рассказываем в материале "Рамблера".

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День независимости - это американский национальный праздник. В эту дату, 4 июля, в 1776 году была принята Декларация независимости США. Это официальные документ, в котором британские колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании и впервые были названы Соединенными Штатами Америки. Декларация была подписана тринадцатью колониями.

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Для создания текста декларации была создана комиссия, в которую входили пять представителей британских колоний:

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Большую часть написал в будущем третий президент США Томас Джефферсон. Он работал над текстом документа в течение 17 дней.

В Декларации независимости США несколько частей. В первой говорится о равенстве всех людей и их праве на жизнь и свободу. Во второй - о злоупотреблениях английской короны по отношению к колониям. В третьей части говорится о разрыве связи с Великобританией и признании колоний независимыми.

Обсуждение декларации длилось три дня. Некоторые части из нее были убраны. Например, те, в которых говорится о необходимости отмены рабства, так как в Южной Каролине и Джорджии продолжалась работорговля.

"Второй день июля 1776 года станет самым незабываемым в истории Америки. Я склонен верить, что этот день будет праздноваться последующими поколениями как великое ежегодное торжество. Этот день должен отмечаться как день освобождения с пышностью и парадом, с представлениями, играми, спортивными состязаниями, пушками, звоном колоколов, кострами и украшениями, он должен праздноваться на всём континенте и на протяжении всех времен", - писал Джон Адамс.

В своем письме супруге он говорит о 2 июля, так как в этот день была утверждена резолюция на закрытом заседании Конгресса.

Однако разговоры о необходимости отделения от Англии начались гораздо раньше. В начале июня 1776 года политик Ричард Генри Ли представил Конгрессу резолюцию. Депутаты говорили о том, что нужно побороть зависимость от английской короны и сформировать собственное правительство.