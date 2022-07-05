Чем примечательна дата 5 июля?

Фото: Реальное время Реальное время

Сегодня, 5 июля, полностью открылся Казанский университет, появился Кабинет министров Татарстана, в Пермской губернии нашли первый российский алмаз, Папа одобрил кремацию, Куба предъявила иск США. Родились: певец, композитор, руководитель различных учреждений культуры Масгут Имашев, издатель и писатель Фаддей Булгарин, поэт Павел Кукольник. Умерли: писательница Валентина Осеева, председатель казанского горисполкома Алексей Галактионов, актер Владимир Меньшов. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

Видео дня

Университет на четыре отделения и одного ректора

5 июля 1814 года провозглашено полное открытие Казанского университета: четыре отделения (нравственных и политических наук, физических и математических, врачебных или медицинских, словесных наук с кафедрой восточных языков), три года обучения (кроме медиков — у них четыре), ректор — профессор анатомии, физиологии и судебной медицины Иван Браун (работал до 1819-го), 28 профессоров, 12 адъюнктов, 3 лектора и 3 учителя "приятных искусств".

5 июня 1922 года в авиакатастрофе во время служебной командировки погиб Алексей Галактионов. Он приехал в Казань из Самары, где был председателем губисполкома, успев после этого поработать в Ставрополе, Краснодаре, Ростове. В республике его осенью 1921 года назначили председателем горисполкома, а потом секретарем обкома партии. Причина трагедии — жара: из-за нее на границе воды и песка возникают сильные вертикальные потоки, летать на гидросамолетах М-9 в такое время было очень опасно.

5 июля 1930 года родился певец Масгут Имашев. Уроженец Пермской области, он переехал в Казань учиться по приглашению татарстанских гастролеров. Имашев — автор таких песен, как "Саубуллашу вальсы", "Кыр казлары артыннан", "Туй күлмәге". В разные годы возглавлял Альметьевское музыкальное училище, детскую музыкальную школу имени Чайковского, Татарский государственный театр оперы и балета и Казанское театральное училище.

5 июля 1991 года Совет Министров ТАССР стал Кабинетом министров ТССР, а со следующего года — РТ. Также было определено, что в состав правительства входят премьер-министр, утверждаемый Госсоветом, заместители, министры, председатели госкомитетов и другие руководители органов управления. Кабмин подчиняется президенту РТ.

5 июля 2021 года "Реальное время" рассказало о деле топ-менеджера компании "Элемтэ" Мунавар Самадовой, которая обманула на полмиллиарда рублей тысячу акционеров нефтяных компаний, своего работодателя и один из ведущих банков Татарстана, а вскоре после приговора получила УДО. Погашать ущерб решила за счет новых афер, так что в числе обманутых по пятому уголовному делу оказались потерпевшие из первого.

Мальчик нашел алмаз, а титул даровали баронессе

5 июля 1789 года родился Фаддей Булгарин, не только писатель, критик и издатель, но и герой знаменитых эпиграмм Пушкина, Вяземского, Боратынского. При этом Булгарин выпускал первый в России театральный альманах, а также продвигал такие жанры как авантюрный плутовской и фантастический роман в русской литературе.

5 июля 1829 года в России нашли первый алмаз. О судьбе Павла Попова, крепостного 14 лет, ничего не известно. Алмаз из Пермской губернии подарили жене Николая I, императрице Александре Федоровне, за что баронесса Полье Бутэра получила титул графини. Далее в том же месте за 28 лет нашли 131 алмаз общим весом в 12 граммов.

Католики разрешили кремацию

5 июля 1963 года Ватикан указал, что кремация "сама по себе не противоречит христианской религии". В 2016-м католическая церковь дополнила это правило, порекомендовав, "чтобы тела усопших погребались на кладбище или в другом священном месте". То есть "сохранение праха в домашнем помещении не допускается". Исключение — если в каких-то странах это связано с местными традициями.