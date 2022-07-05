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3 часа назад

Динозавры оказались способны спокойно пережить морозы

Lenta.ru

Команда международных ученых из Нанкинского института геологии и палеонтологии (NIGPAS), Саутгемптонского университета, Смитсоновского института и Политехнического института Ренсселера подвергла сомнению теплолюбивость динозавров и доказала, что они были способны спокойно пережить морозы. Выводы работы опубликованы в журнале Science Advances.

Динозавры оказались способны спокойно пережить морозы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе исследования специалисты изучили следы динозавров на фрагментах скал в Джунгарской котловине на северо-западе Китая, которые были сформированы льдом. До широко известного массового вымирания динозавров, связанного с попаданием в Землю метеорита и последующей глобальной зимы, существовало еще одно, триасово-юрское вымирание, произошедшее 202 миллиона лет назад. В результате него погибло большое количество крупных рептилий, которые расчистили путь для других динозавров.

Именно триасовые динозавры спокойно переживали экстремальные холодные условия и, более того, в основном обитали в полярных зонах. Рептилии, привыкшие жить в холодном климате на полюсах, смогли затем распространиться на основные части континента, где со временем тоже стало достаточно холодно для крупных динозавров.

В июне стало известно, что на доисторическом кладбище динозавров Vectis Formation на острове Уайт обнаружили останки нового вида спинозавров, которые были самыми крупными представителями древних рептилий.

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