Москвичка вспомнила способы выживания в 1990-е годы

48-летняя жительница Новой Москвы, домохозяйка Евгения в разговоре с «Мослентой» вспомнила о жизни в поселке городского типа Кокошкино в 1990-е годы. По ее словам, это тяжелое время они с соседями пережили дружно.
По словам москвички, ее отец начал разводить кур под балконом пятиэтажного дома.
«Курятник для них мы строили всем подъездом. И все ходили кормить птиц, а они снабжали нас яйцами», — рассказала героиня интервью.
Женщина вспомнила, что у ее соседки с четвертого этажа была собака породы английский мастифф. В те годы хозяйка срезала мясо с костей, предназначенных для питомца, и делала из этого мяса котлеты.
«Всем подъездом тоже на эти котлеты к ней ходили», — отметила Евгения.