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1 час назад

Кобра заползла в школьный класс и устроила переполох

Lenta.ru

Взрослая кобра заползла в школьный класс и напугала детей в индийской деревне вблизи города Бурдван, штат Западная Бенгалия. Об этом сообщает The Statesman.

Кобра устроила переполох в школьном классе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ядовитая змея устроила переполох среди учеников, которые собрались на молитвенной площадке. Директор школы Аджит Дас пояснил, что змея проникла в класс через лаз, связанный с внешней дренажной системой.

Руководство школы сразу проинформировало о появлении рептилии ведомство, которое занимается вопросами дикой природы.

Ранее сообщалось, что в Индии королевская кобра проникла в жилой дом и похитила туалетную бумагу. Хозяин дома обнаружил огромную змею в туалете и снял на ее видео.

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