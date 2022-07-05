Кобра устроила переполох в школьном классе

Взрослая кобра заползла в школьный класс и напугала детей в индийской деревне вблизи города Бурдван, штат Западная Бенгалия. Об этом сообщает The Statesman.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ядовитая змея устроила переполох среди учеников, которые собрались на молитвенной площадке. Директор школы Аджит Дас пояснил, что змея проникла в класс через лаз, связанный с внешней дренажной системой.

Руководство школы сразу проинформировало о появлении рептилии ведомство, которое занимается вопросами дикой природы.