Зачем в США придумали «Клуб толстяков»

В конце XIX-начале XX века свое распространение в США получили “Клубы толстяков”. В социальное общество принимались мужчины, чей вес был больше 200 фунтов (91 килограмм), и, как правило, они были очень богатыми. О том, зачем были нужны такие клубы — в материале “Рамблера”.

Фото: Flickr Flickr

Что нужно было для вступления в клуб

Видео дня

Впервые подобный клуб появился в Нью-Йорке в 1869 году, но один из самых многочисленных был образован в штате Вирджиния в 1903 году. Чтобы вступить туда, нужно было внести членский взнос в 1 доллар. Участникам клуба назывался пароль и давалось секретное рукопожатие, которое использовали при входе на мероприятия. Мужчины собирались дважды в год на взвешивание, а также устраивали отдельные соревнования и встречи. Перед взвешиванием рассылалось специальное уведомление, чтобы члены клуба могли набрать вес. Это было своеобразным соревнованием. Некоторые мужчины даже шли на хитрости, чтобы их вес был больше. Например, клали себе в карманы гири.

Что было на мероприятиях

Мероприятия начинались с пышных застолий. Как правило, в одном приеме пищи было не меньше девяти блюд. Меню одного из ужинов включало в себя устричный коктейль, куриный крем-суп, вареного окуня, филе говядины с грибами, жареного цыпленка, жареного поросенка, салат из креветок, фруктовый пудинг на пару с бренди-соусом, различные пирожные, сыр и мороженое. Запивали все это алкоголем и кофе.

Во время прием пищи велась светская беседа, а после участники клуба выходили на улицу и устраивали спортивные соревнования, которые могли осилить.

Зачем нужны были клубы

Как правило, в этих клубах были состоятельные мужчины. Полнота считалась признаком большого достатка. Если мужчина был худой, значит, у него не было денег на еду, он много работал и занимался физическим трудом. В «Клуб толстяков» входили люди из высших слоев общества, несмотря на то, что членский взнос был незначительным.

Кроме того, толстяки называли себя самыми добродушными в мире, так как они не могут бегать и драться. Таким образом, мужчины показывали не только свой достаток, но и дружелюбие. В таких клубах многие заводили себе друзей по интересам.

Также существовали подобные женские клубы, но они не получили широкого распространения. Все это связано с общественным порицанием. Если мужчина был толстым, значит, он состоятелен и привлекателен, а толстых женщин привлекательными не считали. Участницы клуба весили в среднем 236 фунтов (107 килограммов). Тем не менее, историки говорят, что гораздо более популярными были клубы для женщин, где они худели.