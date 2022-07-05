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2 часа назад

Россиянам назвали способы защититься от слежки в сети

Lenta.ruиещё 2

Специалисты Роскачества объяснили россиянам, как защититься от слежки в интернете. Способы избежать цифрового преследования они назвали в беседе с «Газетой.Ru».

Россиянам назвали способы защититься от слежки в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для того чтобы снизить риски слежки в интернете, они порекомендовали закрыть личные профили в соцсетях и завести отдельный адрес электронной почты для регистрации в интернет-магазинах. Специалисты также посоветовали подключить виртуальный мобильный номер и использовать его для регистрации на различных сайтах и в соцсетях. По словам экспертов, электронный адрес, привязанный к соцсетям, не следует выкладывать в открытый доступ.

Еще одна рекомендация касается настроек браузера. Пользователей призвали установить запрет на сохранение файлов cookies. Как объяснили специалисты, это необходимо, поскольку по ним можно отследить историю поиска. Кроме того, пользователям посоветовали не забывать о необходимости периодически чистить кеш.

Для переписок в Роскачестве посоветовали использовать только мессенджеры с постоянным сквозным шифрованием. При выборе VPN-сервиса стоит остановиться на платном приложении с хорошим рейтингом и уровнем доверия, заключили эксперты.

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