Сколько на самом деле может унести муравей

Для этого нужно выяснить, какой конкретно муравей вас интересует. Некоторые виды весят 1-2 миллиграмма, а масса других может достигать 10 грамм. В среднем их вес составляет 5 миллиграмм. В таком случае речь идет о муравьиной матке. Те, кто занимается строительством муравейников или добычей пищи, весят гораздо меньше. Тем не менее, чем больше масса муравья, тем больше он может поднять и унести. Так, например, чтобы просто поднять человека весом в 70 килограмм, нужно будет около 300 000 муравьев.

Поднимать муравьи могут вес, который больше их массы в 40-60 раз. Однако это не значит, что они могут его унести. На самом деле все, что перемещают муравьи, они тащат по земле. И тут уже масса вещи будет меньше. Перетащить они могут предмет, который будет весить в 20-30 раз больше муравья. Так как их вес совсем небольшой, им приходится работать вместе, поэтому большое количество муравьев могут справится даже с масштабным и тяжелым грузом. Однако и здесь все зависит от его площади, распределения массы и других факторов. Например муравьи устроены так, что их лапки имеют сильное сцепление с землей, что тоже играет немаловажную роль. Поэтому они могут так уверенно перемещаться по стенам муравейника. Однако совсем не муравьи считаются главными силачами в природном мире. Больше всего способен перемещать жук-скарабей. Он может катить груз, который будет весить больше его массы в 1100 раз.