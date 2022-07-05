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1 час назад

Сколько на самом деле может унести муравей

Мария Каткова

Муравьи считаются одними из самых сильных существ на Земле, стоит лишь посмотреть на то, как усердно они строят, например, муравейники. Всего несколько насекомых могут унести существенную для них ветку. О том, сколько на самом деле может нести один муравей — в материале “Рамблера”.

Сколько на самом деле может унести муравей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Для этого нужно выяснить, какой конкретно муравей вас интересует. Некоторые виды весят 1-2 миллиграмма, а масса других может достигать 10 грамм. В среднем их вес составляет 5 миллиграмм. В таком случае речь идет о муравьиной матке. Те, кто занимается строительством муравейников или добычей пищи, весят гораздо меньше. Тем не менее, чем больше масса муравья, тем больше он может поднять и унести. Так, например, чтобы просто поднять человека весом в 70 килограмм, нужно будет около 300 000 муравьев.

Поднимать муравьи могут вес, который больше их массы в 40-60 раз. Однако это не значит, что они могут его унести. На самом деле все, что перемещают муравьи, они тащат по земле. И тут уже масса вещи будет меньше. Перетащить они могут предмет, который будет весить в 20-30 раз больше муравья. Так как их вес совсем небольшой, им приходится работать вместе, поэтому большое количество муравьев могут справится даже с масштабным и тяжелым грузом. Однако и здесь все зависит от его площади, распределения массы и других факторов. Например муравьи устроены так, что их лапки имеют сильное сцепление с землей, что тоже играет немаловажную роль. Поэтому они могут так уверенно перемещаться по стенам муравейника. Однако совсем не муравьи считаются главными силачами в природном мире. Больше всего способен перемещать жук-скарабей. Он может катить груз, который будет весить больше его массы в 1100 раз.

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