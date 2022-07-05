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4 часа назад

«Поцелованы тьмой»: чем пугают острова в Италии

Мира Маркина

В Неаполитанском заливе, у берегов Кампании, есть два небольших острова, соединенных тонким мостиком. Эти острова известны как острова Гайола, однако местные жители называют их «проклятыми» или «поцелованными тьмой». Что не так с этим местом и почему сейчас его пытаются обходить стороной, читайте в материале «Рамблера».

«Поцелованы тьмой»: чем пугают острова в Италии
Фото: AdobeStockAdobeStock

Один из островов Гайола необитаем, на другом построена вилла. Но в ней никто не живет — место считается проклятым. Все его владельцы, а также некоторые члены их семей умирали при странных обстоятельствах, разорялись, попадали в тюрьмы и психиатрические лечебницы.

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Первое, что известно об островах в современной истории, это что на них жил отшельник, которого в народе прозвали Волшебником. Он жил в небольшой пещере на острове и молился за благополучие людей в округе. В середине XIX века острова выкупил английский прозаик Норман Дуглас. А вот Волшебник просто исчез, и как сложилась его судьба неизвестно. Новый хозяин распорядился на одном из островов построить виллу (она там стоит до сих пор). После второй мировой войны Норман Дуглас переселился в свой итальянский домик, где и умер в возрасте 84 лет. Тогда его смерть никто не связал с островами, ведь странности начались, когда Гайолы выкупил швейцарский бизнесмен Ханс Браун.

AdobeStock

Почти сразу после того, как он с женой переехал на острова, его нашли мертвым на вилле, завернутым в ковер. Через несколько дней умерла и его жена — ее тело выловили в воде. Причину смерти женщины установить так и не удалось. Следующего хозяина, немца Отто Грунбэка, на вилле хватил сердечный приступ. Острова перепродали владельцу фармацевтической компании Маурицу Ив Сандосу, однако и он не долго владел ими: буквально через несколько месяцев ему пришлось пройти курс лечения в психиатрической клинике, где он покончил с собой.

Последним частным владельцем островов Гайола стал основатель страховой компании Жанпаскуаль Граппоне. Его бизнес пошел ко дну, а самого бизнесмена арестовали. Последний раз про острова писали в прессе в 2009 году, когда на вилле, находящейся на материке прямо напротив островов, было совершено убийство Франко Амброзио (его называли «зерновым королем» Италии») и его жены. Сейчас остров принадлежит итальянскому округу Кампания, вилла стоит заброшенная и постепенно разваливается. Однако желающих выкупить эти острова нет. Лишь изредка на Гайолы заглядывают смелые туристы, фотографы и журналисты.

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