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3 часа назад

Рыбак поймал редкого голубого омара

Мария Иглина

Рыбак из Портленда, США, Ларс-Йохан Ларссон достал из воды редкого голубого омара. Шанс поймать этот вид составляет примерно один к двум миллионам. Об этом сообщает LADBible.

Рыбак поймал редкого голубого омара
Фото: LarsJohanL/TwitterLarsJohanL/Twitter

Американец, несмотря на том, что за подобный улов можно получить круглую сумму, отпустил омара обратно в воду.

"Голубой омар был пойман рядом с побережьем Портленда, но был отпущен в воду — вырастать дальше",

— написал Ларссон в своих социальных сетях.

Ученые считают, что омары и лобстеры приобретают синий цвет из-за генетического дефекта, в ходе которого они производят слишком много белка. Также существуют омары и с оранжевым окрасом, которых также практически невозможно найти.

Ранее стаи гигантских сверчков заполонили США.

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