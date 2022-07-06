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1 час назад

Британских подростков в костюмах перестали пускать в кинотеатры за плохое поведение

Газета.Ruиещё 1

В Великобритании некоторые кинотеатры ограничивают доступ для подростков, одетых в темные деловые костюмы и галстуки, пытающихся посмотреть новый мультфильм "Миньоны: Грювитация". Об этом сообщает Sky News.

Британских подростков в костюмах перестали пускать в кинотеатры
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Так, один из кинотеатров в графстве Корнуолл опубликовал в Twitter пост, который позже был удален. В нем говорилось:

"В настоящее время мы не допускаем находящихся без сопровождения детей в костюмах на "Миньоны: Грювитация". Это связано с проблемами, с которыми мы столкнулись в течение двух последних дней, вызванными их поведением",

- говорилось в объявлении.

Проблемы кинотеатров связаны с новым трендом в TikTok, набирающим популярность среди поклонников миньонов. В соцсети более миллиона просмотров набрали ролики с хештегом #gentleminions, на которых подростки, одетые в костюмы, как злодей из мультфильма Фелониус Грю, собираются на премьеру мультфильма. Несмотря на то, что многие ведут себя прилично, существуют ролики, в которых подростки демонстрируют асоциальное поведение на киносеансах - шумят и швыряются попкорном. Тизер мультфильма появился еще в декабре 2021 года.

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