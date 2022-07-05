Зачем Кеннеди сделал лоботомию собственной дочери

Не все знают, что у американского президента Джона Кеннеди было восемь братьев и сестер. Среди них была девушка по имени Розмари. Долгое время существование Розмари было скелетом в шкафу семьи Кеннеди. Ведь сперва девочка родилась умственно отсталой, а затем подверглась лоботомии, которая разрушила ее жизнь. "Рамблер" расскажет о ней подробнее.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Врач не смог приехать на роды вовремя из-за эпидемии испанки, а медсестра решила задержать роды и дождаться доктора. Из-за кислородного голодания девочка родилась с нарушениями. Она медленно ползала, не сразу пошла и с трудом училась говорить.ь иначе.

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Врач не смог приехать на роды вовремя из-за эпидемии испанки, поэтому медсестра решила задержать роды и дождаться доктора. Из-за кислородного голодания девочка родилась с нарушениями. Она медленно ползала, не сразу пошла и с трудом училась говорить.

Родители скрывали болезнь дочери, они обращались к врачам, но к успеху это не приводило. Стало совсем тяжело, когда у Розмари начался переходный возраст. У девочки возникли приступы ярости, что становилось опасным.

Мать пыталась найти заведение, где ее дочь могла бы спокойно учиться, но тогда подобных заведений не существовало. И дочь отправили в монастырь, позже она начала убегать по ночам, ходить в бары и встречаться с мужчинами. Неуправляемая сексуальность была последней каплей, семья не могла быть опозоренной.

Джо Кеннеди был политиком и мечтал, что его сыновья, пойдут еще дальше и один из них станет президентом США. Разгульная дочь могла все испортить, и он сильно страдал по этому поводу.

Карьера вынуждала семью Кеннеди изображать идеал. Больной ребенок в эту картину не вписывался. Проблему надо было решить и отец согласился на лоботомию, предложенную врачом.

В то время лоботомию воспринимали как панацею. Предполагалось, что эта операция приводит к усмирению буйных пациентов. А автор этого изобретения, португальский нейрохирург и психиатр Эгаш Мониш получил в 1949 году Нобелевскую премию. Однако он заверял, что это метод для крайних случаев, но его дело продолжил другой человек. Человек без принципов и образования.

Невролог Уолтер Фриман не имел опыта в хирургии, но проводил лоботомию. Через процедуру прошли около 18 тысяч пациентов. Фриман нацеливал узкий и острый наконечник на кость глазной впадины, затем молоточком пробивал кость и вводил инструмент в мозг. После этого движением рукоятки ножа рассекали волокна лобных долей головного мозга.

На своих первых операциях Фриман использовал в качестве анастезии электрошок. Никогда не пользовался антисептиками, масками и перчатками. Врачи его презирали, а люди продолжали обращаться. Статистика была кошмарной: 14% пациентов из 18 тысяч скончались, тысячи превратились в тяжелых инвалидов, около четверти были не в состоянии обслуживать себя.

Однако именно этот человек в ноябре 1941 года просверлил дырки по обе стороны головы Розмари. Он вставил гибкие лопаточки в оба отверстия и стал продвигаться все глубже в ее череп. Девушке резали мозг под транквилизаторами, задавая ей вопросы, на которые она могла ответить. Когда речь стала бессвязной, операцию завершили.

В итоге, умственное развитие девушки откатилось на уровень двухлетнего ребенка, она разучилась ходить, держать голову, шевелить руками и контролировать туалетные позывы. Со временем она вновь научилась ходить и двигать одной рукой, но это требовало огромных усилий.

Отец запер ее в психиатрическую клинику и запретил другим членам семьи визиты, сам он больше никогда не увидел дочь. Только спустя 20 лет они смогли посетить ее, когда глава семейства слег с инсультом. Розмари провела в клинике 60 лет и умерла лишь в 2005 году в возрасте 87 лет. Она сталая первой из детей, кто умер от естественной смерти.

Младшая сестра Розмари, Юнис Кеннеди Шрайвер посвятила жизнь борьбе за права людей с инвалидностью. Она «вернула» Розмари в семью и заставила брата-президента США включить в повестку детей и взрослых с ментальной инвалидностью.