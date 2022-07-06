Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
4 часа назад

Девушка посмотрела записи с камеры на двери квартиры и возмутилась увиденным

Lenta.ru

Пользовательница Twitter из США с ником Doyenne рассказала, что посмотрела записи с видеокамеры, установленной на двери квартиры, и обнаружила, что незнакомая женщина постоянно трогала ее посылки. Увиденное так возмутило девушку, что она оставила гневную записку.

Девушка посмотрела записи с камеры на двери и возмутилась
Фото: lenta.rulenta.ru

«Я установила камеру Ring и заметила, что некая белая женщина постоянно трогает мои посылки и читает, что на них написано», — поделилась Doyenne. Она также выложила несколько роликов, в которых видно, как незнакомка наклонялась к коробкам у двери и разглядывала их.

Обнаружив это, рассказчица приклеила на дверь объявление, в котором попросила женщину не трогать ее вещи.

«Обращаюсь к белой женщине в толстых очках, с неровной стрижкой и в неопрятных шортах. Прекратите лезть к моим посылкам, трогать и рассматривать их», — написала она.

Doyenne следом опубликовала ролик, в котором было видно, как незнакомка заметила адресованное ей послание. По словам авторши поста, после этого она перестала подходить к ее двери. Кроме того, девушка показала несколько роликов, в которых другие люди читали записку на ее двери и удивлялись ее содержанию.

В комментариях к посту некоторые пользователи Twitter одобрили поступок американки. Они выразили уверенность в том, что незнакомка вторгалась в частную жизнь авторши тем, что трогала и разглядывала посылки. Вместе с тем многие признались, что реакция Doyenne на поступки женщины вызвала у них недоумение. «Если она не крадет посылки, тогда я не понимаю, в чем проблема. Твое поведение и твоя записка были чересчур грубыми», «Ничего не было украдено, ничего не было повреждено, абсолютно ничего не случилось. Ты разозлилась, потому что кто-то прошел рядом с твоей квартирой, потрогал твою посылку и прочитал этикетку? Серьезно?», «Ого, кто-то посмотрел на посылки? Это серьезное вторжение в частную жизнь!» — поиронизировали они. Часть комментаторов также сочла, что девушка сама нарушила приватность незнакомки, опубликовав без ее разрешения ролики с ее участием.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители