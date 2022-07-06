Девушка посмотрела записи с камеры на двери и возмутилась

«Я установила камеру Ring и заметила, что некая белая женщина постоянно трогает мои посылки и читает, что на них написано», — поделилась Doyenne. Она также выложила несколько роликов, в которых видно, как незнакомка наклонялась к коробкам у двери и разглядывала их.

Doyenne следом опубликовала ролик, в котором было видно, как незнакомка заметила адресованное ей послание. По словам авторши поста, после этого она перестала подходить к ее двери. Кроме того, девушка показала несколько роликов, в которых другие люди читали записку на ее двери и удивлялись ее содержанию.

В комментариях к посту некоторые пользователи Twitter одобрили поступок американки. Они выразили уверенность в том, что незнакомка вторгалась в частную жизнь авторши тем, что трогала и разглядывала посылки. Вместе с тем многие признались, что реакция Doyenne на поступки женщины вызвала у них недоумение. «Если она не крадет посылки, тогда я не понимаю, в чем проблема. Твое поведение и твоя записка были чересчур грубыми», «Ничего не было украдено, ничего не было повреждено, абсолютно ничего не случилось. Ты разозлилась, потому что кто-то прошел рядом с твоей квартирой, потрогал твою посылку и прочитал этикетку? Серьезно?», «Ого, кто-то посмотрел на посылки? Это серьезное вторжение в частную жизнь!» — поиронизировали они. Часть комментаторов также сочла, что девушка сама нарушила приватность незнакомки, опубликовав без ее разрешения ролики с ее участием.