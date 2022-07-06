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1 час назад

В Индии родился ребенок с четырьмя руками и ногами

Lenta.ru

В индийском штате Уттар-Прадеш родился ребенок с восемью конечностями. Об этом сообщает Daily Star.

В Индии родился ребенок с четырьмя руками и ногами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

У женщины по имени Камила начались схватки в субботу, 2 июля. Она была срочно доставлена в больницу, где спустя время родила ребенка весом почти три килограмма. Как только младенец появился на свет, сразу стало понятно, что он не такой как все — у него было четыре руки и ноги. Дополнительные конечности образовались у ребенка на животе.

Несмотря на аномалию, у новорожденного, чей пол не сообщается, нет проблем со здоровьем. Новоиспеченная мать также чувствует себя хорошо.

Новость о рождении необычного младенца разлетелась по округе и привлекла внимание местных жителей. Люди стали приходить в больницу, чтобы посмотреть на ребенка. Одни прозвали его чудом природы, другие предположили, что он — реинкарнация многорукой богини благополучия, изобилия, процветания, богатства, удачи и счастья Лакшми.

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