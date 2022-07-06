В Индии родился ребенок с четырьмя руками и ногами

У женщины по имени Камила начались схватки в субботу, 2 июля. Она была срочно доставлена в больницу, где спустя время родила ребенка весом почти три килограмма. Как только младенец появился на свет, сразу стало понятно, что он не такой как все — у него было четыре руки и ноги. Дополнительные конечности образовались у ребенка на животе.