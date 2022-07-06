Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
35 минут назад

15-летний рыбак поймал редчайшую рыбу и выпустил ее обратно в озеро

Lenta.ru

В США рыбак-подросток поймал редчайшего сома с кожей белого цвета и выпустил его обратно в озеро. Об этом сообщает Newsweek.

15-летний рыбак поймал редчайшую рыбу и выпустил ее обратно
Фото: Lenta.ruLenta.ru

15-летний Эдвардс Тарумьянц рыбачил в озере города Чаттануга, штат Теннеси, под руководством капитана Ричарда Симса 28 июня. Мальчику удалось поймать небольшого голубого сома, однако его кожа оказалась белой с розовыми участками вокруг плавников.

«Мы просто в шоке были, когда увидели его. Не уверен насчет Эдвардса, но я точно знаю, насколько это редкая рыба. Большинству рыбаков так не везет за всю жизнь. Мне 67, я поймал буквально десятки тысяч сомов, но впервые увидел такого»,

— рассказал Симс.

Мужчина добавил, что они заметили необычную рыбу в воде, и им понадобилось несколько минут, чтобы выловить ее при помощи сети. Симс уверен, что улов настолько редкий, что, если бы они с Тарумьянцем не сфотографировали ее, им бы никто не поверил.

Капитан предположил, что рыба родилась с редкой мутацией, которая называется лейкизм. При ней у животного нарушается выработка меланина и некоторых других пигментов, в результате чего кожа окрашивается в белый цвет. Сом также мог быть альбиносом. При альбинизме организм животного также не вырабатывает меланин.

Так как Симс и Тарумьянц выпустили сома обратно в воду после фотографирования, биологи затруднились назвать точную причину необычного окраса, однако признали, что такой улов — действительно огромная редкость.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители