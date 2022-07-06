15-летний рыбак поймал редчайшую рыбу и выпустил ее обратно

В США рыбак-подросток поймал редчайшего сома с кожей белого цвета и выпустил его обратно в озеро. Об этом сообщает Newsweek.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

15-летний Эдвардс Тарумьянц рыбачил в озере города Чаттануга, штат Теннеси, под руководством капитана Ричарда Симса 28 июня. Мальчику удалось поймать небольшого голубого сома, однако его кожа оказалась белой с розовыми участками вокруг плавников.

«Мы просто в шоке были, когда увидели его. Не уверен насчет Эдвардса, но я точно знаю, насколько это редкая рыба. Большинству рыбаков так не везет за всю жизнь. Мне 67, я поймал буквально десятки тысяч сомов, но впервые увидел такого»,

— рассказал Симс.

Мужчина добавил, что они заметили необычную рыбу в воде, и им понадобилось несколько минут, чтобы выловить ее при помощи сети. Симс уверен, что улов настолько редкий, что, если бы они с Тарумьянцем не сфотографировали ее, им бы никто не поверил.

Капитан предположил, что рыба родилась с редкой мутацией, которая называется лейкизм. При ней у животного нарушается выработка меланина и некоторых других пигментов, в результате чего кожа окрашивается в белый цвет. Сом также мог быть альбиносом. При альбинизме организм животного также не вырабатывает меланин.