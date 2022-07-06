Что Сталин сделал с племянником Гитлера, который попал в плен

Родственники доставляли Гитлеру немало хлопот. Приходилось их либо ублажать, либо отрицать родство, чтобы они не рассказали миру неприятные для фюрера немецкого народа подробности его биографии. Известно, что Адольф Гитлер почему-то очень не любил вспоминать свою родословную.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Брат и «плохой» племянник

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Старший (сводный) брат Адольфа Гитлера, коего звали, как и его отца – Алоис – ещё до Первой мировой войны эмигрировал из Австро-Венгрии в Великобританию и женился на ирландке. До самого последнего момента никто не ждал войны, и Алоис-младший в мае 1914 года переехал в Германию, собираясь заняться там ресторанным бизнесом. Об истинных мотивах его переезда есть версия, что он не ладил с женой и даже, что был пьяницей и избивал её. Иные говорят, что он планировал перевезти к себе жену и трёхлетнего сына.

Как бы там ни было, летом 1914 года грянула Первая мировая война, и Алоис Гитлер-младший (к счастью для себя, не успевший получить британское подданство) остался в Германии, а жена с ребёнком уже никак не могла к нему приехать. Алоис если и горевал, то недолго, так как уже в 1916 году (от военной службы ему удалось каким-то образом откосить) он женился вторично, причём без расторжения первого брака. Шла война, и Германия воевала с Англией – разве мог быть законным брак с какой-то ирландкой?

Спустя два года Германия была разгромлена, а в 1923 (или 1924) году кто-то докопался до сути, и Алоис Гитлер, проживавший в Гамбурге, предстал перед судом по обвинению в двоежёнстве. Но именно потому, что первая жена Алоиса Гитлера не собиралась вчинять ему иск, двоежёнец отделался легко: шесть месяцев тюрьмы и штраф в 800 рейхсмарок.

Ресторанный бизнес шёл у Гитлера неплохо, особенно когда к власти пришёл его младший брат, и Алоис поначалу сделал из этого факта хорошую рекламу своему заведению. Но после «Ночи длинных ножей» 9 июня 1934 года с Алоисом, видимо, кто-то доходчиво поговорил по душам. Ресторатор перестал кичиться родством с фюрером. Сам Адольф Гитлер был категорическим противником непотизма, разъедающего власть, не собирался предоставлять своему брату исключительных условий ведения бизнеса и дал ему это понять.

А вот сын Алоиса от первой жены – британский подданный без определённых занятий Уильям Патрик Гитлер – оказался не таким деликатным. В 1933 году, сразу после прихода Гитлера к власти, он эмигрировал в Германию, собираясь извлечь из этого выгоду. Он обратился к дядюшке напрямую. Адольф устроил его клерком в банк. Но служащий из Уильяма Патрика вышел никудышный. Он хвастался своим высоким родством, пьянствовал, уволился, сменил ещё несколько мест работы и снова обратился к фюреру – теперь уже с просьбой о денежном вспомоществовании. В своём письме к дяде Уильям намекнул, что в случае отказа раструбит по всему миру о якобы еврейском происхождении семейства Гитлер.

И вот рейхсканцлер Германии, по одному слову которого человека могли до конца его дней упечь в концлагерь, повёл переговоры со строптивым племянником, уговаривая его на такую комбинацию: Адольф предоставляет ему хорошую синекуру в госаппарате, но Уильям публично отказывается от британского подданства. Этакая акция политического пиара. Но Уильям понимал, что положение иностранного гражданина, пока ещё нет войны, служит его надёжной гарантией от возможных репрессий нацистов. Он отказался и вернулся в Англию.

Шёл 1938 год, в воздухе пахло новой мировой войной, и разоблачительная статья Уильяма «Почему я ненавижу своего дядю», где он высказал всё то, чем грозился, не произвела оглушительного политического эффекта. Она лишь помогла Уильяму найти издателя своих семейных воспоминаний в Америке, куда он и перебрался навсегда в 1939 году.

«Хороший» племянник

Но у Алоиса был и младший сын – Хайнц, родившийся в 1920 году от его второй, немецкой жены. Хайнц Гитлер с детства проникся нацистской идеологией, стал активным членом «Гитлерюгенда». Могущественный дядя не принимал особенного участия в его судьбе. Единственное, что он сделал для него – помог устроиться в новую элитную школу, где готовили нацистские кадры – «Национальную политическую академию». Хайнц закончил её в 1938 году.

Казалось бы, у Адольфа Гитлера были все основания гордиться своим младшим племянником, но и он тоже приносил фюреру огорчения. Как сообщает немецкий историк Вернер Мазер, автор книги «Адольф Гитлер: легенда, миф, действительность» (1971), полиция неоднократно задерживала его за езду по Берлину в пьяном виде, но всякий раз отпускала, когда узнавала, кто он. Впрочем, неясно, докладывали ли фюреру об этих случаях.

Как утверждает Джон Толанд, автор американской книги о Гитлере 1976 года, Хайнц был для Гитлера любимым племянником. Но фюрер считал, что тот должен самостоятельно шагать к славе, выполнять свой долг перед нацией и не пользоваться привилегиями. Хайнц, очевидно, разделял это убеждение дяди. Он поступил рядовым на военную службу и к началу вторжения вермахта в СССР был унтер-офицером связи в артиллерийском полку 23-й пехотной дивизии, наступавшей в группе армий «Центр».

Возможно, хотя и вряд ли, что громкая фамилия позволила Хайнцу осенью 1941 года получить первую и последнюю награду – «Железный крест» 2-й степени. 23-я дивизия, как и все немецкие войска, наступавшие на Москву, попала в тяжёлое положение. Уже 1 декабря она попала в окружение в районе Солнечногорска и с трудом выбралась. На Рождество 1941 года Хайнц успел получить праздничную поздравительную открытку «от дяди – любимому племяннику». 5 января 1942 года при отступлении, демонтируя полковой пункт связи, Хайнц был взят в плен советскими войсками.

Датой и местом его смерти указывают: 21 февраля 1942 года, Бутырская тюрьма. Что произошло с ним за полтора месяца от момента пленения до гибели – покрыто непроницаемым мраком неизвестности. Документов об этом не оглашено, и даже самая дата его гибели стала известна сравнительно недавно. Очевидно, конечно, что советское командование сразу поняло, кто попал к нему в руки, так как этапировало его не в простой лагерь для военнопленных.

Следует иметь в виду, что ещё в июле 1941 года в немецкий плен попал старший сын Сталина – Яков Джугашвили. Весьма вероятно, что племянника Гитлера могли планировать использовать для обмена. Дальше можно предполагать всё, что угодно, вплоть до того, что Хайнц Гитлер наотрез отказался участвовать в таком размене, и нквдэшники убили его. Впрочем, учитывая, что Сталин очень не любил своего первого сына, да ещё сдавшегося в плен, можно допустить, что он лично дал указание расстрелять племянника фюрера, дабы заранее исключить всякую возможность такой позорной для самого себя комбинации.