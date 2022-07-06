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39 минут назад

Медведица из американского зоопарка рисует картины головой

Газета.Ru

Медведица Ферн, проживающая в зоопарке в американском штате Вашингтон, стала звездой соцсетей после того, как начала рисовать картины. Видео с косолапым художником зоопарк выложил в своем аккаунте в социальной сети.

Медведица из американского зоопарка рисует картины головой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Изначально сотрудники зоопарка сообщили, что они вылили краску на пол некоторых медвежьих вольеров в надежде, что животные оставят красочные отпечатки лап, которые будут проданы, чтобы привлечь дополнительные средства на содержание животных. Однако Ферн рисует картины не лапой, она размазывает краску по полотну головой. Зоопарк прозвал медведицу "Медведь Пикассо".

Там уточнили, что краска нетоксична, поэтому Ферн не подвергалась никакому риску из-за своего эксперимента с живописью.

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