По народному календарю 6 июля - день Аграфены Купальницы. Православные в эту дату чтят память мученицы Агриппины. Что нельзя делать 6 июля, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

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Аграфена Купальница предшествует Ивану Купале. На Руси в этот период проводили гулянья, которые сопровождались различными обрядами и гаданиями. Обычно наши предки 6 июля начинались с похода в парную. В этот же день было принято изготавливать банные венки, которые молодые девушки потом перекидывали через баню, гадая на суженого.

Что не стоит делать в этот день, чтобы не навлечь беду? Согласно древним приметам, в Аграфену Купальницу нельзя ссориться и капризничать. Считается, что если сохранить хорошее настроение и не жаловаться на жизнь 6 июля, вы обретете богатство.

Нельзя в эту среду ложиться спать, не помывшись. Если вы ляжете в кровать грязными, то отпугнете удачу и привлечете негатив.

Как правило, 6 июля наши предки варили в деревнях ячменную кашу в больших чанах и угощали ей всех желающих. Поэтому в этот день нельзя жадничать. Иначе могут появиться серьезные проблемы со здоровьем. Стоит оказать помощь тем, кто в ней нуждается, и тогда вас будет ждать благополучие.