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2 часа назад

В Англии две чихуахуа сыграли свадьбу

Газета.Ru

В Англии две чихуахуа сыграли свадьбу, пишет Mirror. На церемонии присутствовали 90 других собак, а для виновников торжества испекли специальный торт.

В Англии две чихуахуа сыграли свадьбу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Свадьбу восьмилетнему Честеру и годовалой Иззи организовали их хозяева. "Жених" и "невеста" в присутствии 90 других собак обменялись брачными клятвами и съели торт, которым поделись с гостями. Все средства, собранные во время бракосочетания, уйдут местному благотворительному фонду и на лечение псу Феликсу, попавшему под машину.

"Честер влюбился в Иззи во время прогулок. Он без ума от нее, всегда встречает ее у машины",

- поделилась Мэнди, хозяйка Честера.

Владелица Иззи Стефани рассказала, что идея устроить свадьбу собакам появилась внезапно. Женщина рада, что церемония получила такой ажиотаж. Одна из гостей даже перенесла рейс в Амстердам, чтобы присутствовать на таком мероприятии.

"Это свадьба года",

- призналась женщина.

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