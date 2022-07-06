В Англии две чихуахуа сыграли свадьбу, пишет Mirror. На церемонии присутствовали 90 других собак, а для виновников торжества испекли специальный торт.
Свадьбу восьмилетнему Честеру и годовалой Иззи организовали их хозяева. "Жених" и "невеста" в присутствии 90 других собак обменялись брачными клятвами и съели торт, которым поделись с гостями. Все средства, собранные во время бракосочетания, уйдут местному благотворительному фонду и на лечение псу Феликсу, попавшему под машину.
"Честер влюбился в Иззи во время прогулок. Он без ума от нее, всегда встречает ее у машины",
- поделилась Мэнди, хозяйка Честера.
Владелица Иззи Стефани рассказала, что идея устроить свадьбу собакам появилась внезапно. Женщина рада, что церемония получила такой ажиотаж. Одна из гостей даже перенесла рейс в Амстердам, чтобы присутствовать на таком мероприятии.
"Это свадьба года",
- призналась женщина.