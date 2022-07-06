Какие республики СССР создали свои армии для войны с Гитлером

Иногда можно встретить утверждение, что во время Великой Отечественной войны были созданы войсковые формирования некоторых союзных республик. Правильнее было бы сказать – воссозданы, так как в истории РККА (до переименования в Советскую Армию в 1946 году) вообще не было периода совсем без республиканских воинских частей.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Между Гражданской и Второй мировой

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В Красной Армии во время Гражданской войны изначально существовал ряд формирований на национальной основе: латышских, венгерских, башкирских и т.д. Кроме того, в большинстве вновь провозглашённых советских республик создавались свои Красные Армии: Украинская, Литовско-Белорусская, Латвийская, Эстляндская. После образования СССР и, соответственно, единой Красной Армии в 1922 году отдельные войсковые соединения существовали в союзных республиках: Украинской, Белорусской, Бухарской, во всех трёх республиках Закавказской федерации, а также в автономных республиках РСФСР: Крымской, Дагестанской и Якутской.

В начале 1929 года в РККА состояли четыре украинские, две белорусские, две грузинские, армянская и азербайджанская стрелковые дивизии, узбекская и туркменская кавалерийские бригады, два татаро-башкирских стрелковых полка и один эскадрон, казахский дивизион и эскадрон, киргизский и бурят-монгольский дивизионы, таджикский и карельский батальоны.

Процесс ликвидации национальных частей в Красной Армии начался в 1934 году, когда были лишены статуса национальных украинские и белорусские дивизии. К началу 1938 года в РККА ещё оставались семь национальных дивизий (две грузинские, армянская, азербайджанская стрелковые, узбекская, туркменская, таджикская горно-кавалерийские), две бригады (горская и бурят-монгольская) и шесть национальных полков. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 7 марта 1938 года все национальные части в РККА упразднялись.

Практическое исполнение данного постановления не было немедленным. Так, только в июле 1940 года были убраны указания на национальность из названий 47-й Грузинской, 76-й Армянской и 77-й Азербайджанской горно-стрелковых дивизий. А поскольку уже в это время в состав СССР были включены Балтийские государства, и их армии как цельные единицы влились в РККА, то можно сказать, что до Великой Отечественной войны национально-республиканские формирования в РККА существовали без перерыва.

Апелляция к национальному патриотизму народов СССР

Армия каждого из Балтийских государств была переформирована в стрелковый корпус, им временно даже оставили форму старого образца. Хотя новые корпуса получили номера в порядке общей нумерации корпусов Красной Армии, неофициально они продолжали называться литовским, латвийским и эстонским. Правда, их жизнь оказалась недолгой. В первые недели войны подавляющее большинство солдат и офицеров прибалтийских корпусов сдалось немцам.

Однако и воссоздаваться прибалтийские части тоже стали первыми среди национально-республиканских. Делалось это, прежде всего, в пропагандистских целях. Воззвав, прежде всего, к национальному патриотизму русских и других славянских народов для моральной мобилизации на борьбу с захватчиком, руководство СССР логично стало апеллировать к национальным чувствам других народов. Правда, не везде это оказалось успешным.

Прибалтийские воинские части восстанавливались, как правило, из числа военнослужащих соответствующих национальностей, даже никогда не живших в Прибалтике. В них включались также жители этих республик, эвакуировавшиеся на восток вместе с Красной Армией.

Иной подход был при формировании национально-республиканских частей в тех республиках, которые оставались вне зоны немецкой оккупации. В них призывались на территориальной основе независимо от национальности. При этом в составе национально-республиканских формирований оказывалось некоторое число лиц славянских национальностей. В ряде случаев это считалось условием большей боевой стойкости таких частей, чем если бы они формировались на чисто этнической основе.

При этом значительная часть призывников из союзных и автономных республик направлялась в воинские части экстерриториального, смешанного характера.

Войска одиннадцати союзных республик и другие национальные части

1 февраля 1944 года сессия Верховного Совета СССР приняла поправки к Конституции СССР, разрешавшие союзным республикам иметь свои республиканские войсковые формирования.

К концу Великой Отечественной войны войсковые формирования союзных республик насчитывали: Азербайджанской ССР – десять дивизий, Армянской ССР – девять дивизий, Грузинской ССР – семь дивизий, Узбекской ССР – шесть дивизий и девять отдельных бригад, Туркменской ССР – семь дивизий и две бригады, Казахской ССР – две дивизии и четыре бригады, Киргизской ССР – три дивизии, Таджикской ССР – две дивизии и две бригады, Эстонская ССР – две дивизии (сведены в корпус), Латвийская ССР – две дивизии (сведены в корпус), Литовская ССР – одна дивизия.

Кроме того, в ходе Великой Отечественной войны были созданы формирования из уроженцев автономных республик России: 110-я и 111-я Калмыцкие кавалерийские дивизии, 114-я Чечено-Ингушская и 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийские дивизии, а также 321-я Бурято-Якутская (официально такого названия не носила) стрелковая дивизия. 110-я Калмыцкая дивизия была расформирована в январе 1943 года. Та же участь ещё осенью 1942 года постигла Кабардино-Балкарскую и Чечено-Ингушскую дивизии. А формирование 111-й Калмыцкой дивизии и вовсе не было проведено до конца. 321-я дивизия была в 1943 году преобразована в 82-ю гвардейскую и стала территориально смешанной.

Также в СССР была создана 88-я отдельная Китайско-Корейская (неофициальное название) стрелковая бригада. Три её батальона состояли из советских китайцев, один – из корейцев, ещё четыре были смешанные и состояли как из китайцев и корейцев, депортированных с Дальнего Востока в республики Средней Азии, так и из представителей среднеазиатских народностей. Эта бригада создавалась в политических целях, находилась в резерве 25-й армии 1-го Дальневосточной фронта и не принимала участия в боях с японской Квантунской армией. Она примечательна тем, что в её рядах служил будущий вождь Северной Кореи Ким Ир Сен.