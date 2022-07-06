Как попасть на $100: чем прославился Бенджамин Франклин

Все хотя бы раз видели купюру $100, на которой изображен портрет Бенджамина Франклина. Обычно на купюрах печатают портреты президентов, которым изобретатель, писатель и политический деятель никогда не был. "Рамблер" расскажет, как Франклин удостоился такой чести.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

вид купюры

Бенджамин Франклин был умным и авторитетным человеком. С детства его интересовали книги, он писал философские статьи, создавал дискуссионные кружки, изучал науку, философию и экономику, постоянно повышая свой уровень знаний. Он часто выступал в виде дипломата на внешней политической арене, состоял в масонской ложе и был избран многими странами, как член их академии наук. Кстати, в их числе была и Россия.

В академии наук Бенджамин Франклин избирался не просто так. Он умным физиком и географом. Он изобрел бифокальную линзу, ввел обозначения электрически заряженных состояний «+» и « ». При нем произошло измерение скорости, ширины и глубины Гольфстрима, а также Бенджамин усовершенствовал стеклянную гармонику, для которой сочиняли великие композиторы, например, Глинка, Чайковский, Бетховен и Моцарт.

Авторитет Франклина был настолько высок, что он оказался единственным, кто подписал все три основополагающих документа американской государственности – Декларацию независимости США, Конституцию и Версальский мирный договор. Более того, в создании Конституции он принимал активнейшее участие, заложив в нее многие аспекты масонской идеологии.

В 1729 году Франклин опубликовал статью «Скромное исследование о природе и необходимости бумажных денег». В ней он дал одно из ранних определений стоимости и объяснил принцип работы денег. Например, сравнивает виды труда — выращивание пшеницы и добычу серебра. Он доказывает, что одно от другого не сильно отличается. Ведь если серебра станут добывать больше, а пшеницы выращивать будут столько же, то серебро подешевеет по отношению к пшенице. Он же предлагает отказаться от использования металлических денег в пользу бумажных.

Позднее, когда в начале войны за независимость Второй Континентальный Конгресс примет решение о выпуске бумажных денег, заказ будет выполнять именно Франклин. Можно сказать, что именно он организовал экономику новой республики.

В 1731 году Франклин основал Филадельфийскую общественную библиотеку, первую в Новом Свете. В 1740 году – Филадельфийскую академию, ставшую позже основой Пенсильванского университета. Сейчас это одно из самых уважаемых учебных заведений Америки, которое входит в «Лигу Плюща».