Как Жак-Ив Кусто создал подводную цивилизацию

Океанолог Жак-Ив Кусто известен миру прежде всего благодаря созданию акваланга. Но это далеко не единственная его заслуга. Не все знают, но в 1962 году он запустил невероятный проект, прожив вместе с командой три месяца на дне океана. Подробнее — в материале "Рамблера".

Фото: vk.com vk.com

ConShelf I — подводный дом

Первый этап эксперимента начался в 1962 году. Кусто разместил первый в истории настоящий «подводный дом» недалеко от французского Марселя в Средиземном море. Это событие было фантастическим, но оно не получило должного внимания, так как случилось вскоре после полета Юрия Гагарина на Луну.

Жак-Ив с двумя друзьями неделю прожил на глубине 10 метров в доме под названием «Диоген» — металлической бочке длиной 5 метров и 2.5 метра в диаметре. Конструкция была оснащена удобными кроватями, телевизором, радио и библиотекой, так что скучать мужчинам не приходилось.

ConShelf II — подводная деревня

Второй этап эксперимента был еще масштабнее. Океанолог решил возвести «подводную деревню». Главное здание соорудили в виде морской звезды с четырьмя «лучами» и большой комнатой в центре. Располагалось поселение недалеко от побережья Судана также на глубине 10 метров.

Также на территории деревни находился ангар для подводной лодки, которой пользовалась команда Кусто — с ее помощью члены экипажа опускались на глубину 300 метров. Еще одна конструкция «Ракета» располагалась на 30-метровой глубине и представляла собой нечто вроде карцера, главной задачей которого была помощь в выяснении, как аквалангисты перенесут крайне тяжелые условия подводной жизни. Мужчинам приходилось сталкиваться с постоянной духотой и высоким давлением, экспериментальной смесью гелия, азота и кислорода вместо воздуха, тьмой и акулами вокруг.