Какие странные предметы обнаружили в смоленской ставке Гитлера

Одной из главных тайн Смоленска считается легендарная «восточная ставка» Гитлера – «Беренхалле» («Медвежья берлога»). По мнению историков, фюрер посещал Смоленск как минимум дважды – в ноябре 1941-го и в марте 1943-го года. Но правда ли, что для своего главнокомандующего немцы выстроили целый «подземный город»?

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Со времен войны в Красном Бору – одном из районов Смоленска – осталось несколько загадочных объектов, которые, как считают местные жители, могут быть частью единой системы – подземного бункера Адольфа Гитлера. Во-первых, это железобетонная коробка, которую в народе так и называют – «Бункер Гитлера». Предположительно, это либо фортификационное сооружение, либо оголовок вентиляционной системы. В пользу второй версии говорит то, что у объекта имеется «близнец», расположенный на расстоянии 4-х километров. На территории базы отдыха «Спутник» также сохранился бетонный объект с трубой, который называют «Круглый». А в оздоровительном лагере «Старт» находится «Шалаш» — конусообразное сооружение из бетона.

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Как утверждает писатель Анатолий Терещенко, германская военно-строительная организация «Тодт» начала строить «Медвежью берлогу» осенью 1941-го года. К работам привлекались русские и польские военнопленные, причем, по слухам, рабочих расстреливали на каждом этапе строительства, чтобы не оставить свидетелей. В середине августа 1942 года бункер уже был готов к эксплуатации. Так как у Гитлера не было особой нужды в смоленской ставке, ею пользовалась немецкая разведшкола «Сатурн». Возможно, спускались под землю и генералы группы армий «Центр», штаб которой располагался в этих же местах. При отступлении фашисты не стали взрывать бункер, а только забетонировали входы в него. По другой версии, русским удалось с боями захватить объект, а входы заделали уже сотрудники НКВД.

«О бункере знали все смоляне, от мала до велика, причем с самого начала строительства, — отмечает Терещенко. — После войны любой мальчишка мог легко найти и показать не только массивные бетонные колпаки – входы в бункер, но и примерно определить внешние границы подземного сооружения».

Активно заговорили о таинственном объекте только в эпоху гласности.

«В апреле 1989 года в Смоленске при одном из районных Советов была организована группа «Поиск»<...>. Аквалангисты попали в затопленные подземные коммуникации и установили, что бункер имеет сложную систему минирования, обезвредить которую можно, только откачав из подземных коммуникаций воду», — писала смоленский журналист Светлана Савенок.

То, о чем рассказывали свидетели, поражало воображение. Якобы глубина бункера достигала 27 метров. Основное пространство «Беренхалле» занимала ставка командира группировки и узел связи, получивший название «Винтовая лестница». Кроме того, под землей имелся зал для совещаний на 250 человек, жилые помещения, склады, столовые и даже бани. Подземные тоннели вели к железным и автомобильным дорогам. Рассказывали даже о миниатюрной подводной лодке для плавания по Днепру.

Новые исследования в Красном Бору были предприняты в 2003 году уже под эгидой администрации Смоленской области. Но результаты оказались гораздо скромнее «перестроечных» – под землей нашлась лишь пара водопроводов, электрооборудование и очистные сооружения, построенные немцами. Ничего другого, как уверяют власти, в этих местах не существует. Они также ссылаются на немецкие архивные данные, свидетельствующие, что ставки фюрера как таковой не было, а уже построенные объекты были в 1942 году переданы группе армий «Центр». Впрочем, с легендой о «подземном городе Гитлера» не готовы расстаться даже многие ученые. По их мнению, рассекречиванию информации могут препятствовать спецслужбы.